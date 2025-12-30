Bomberos intervinieron en un Incendio en Zona de Chacras

Caleta Olivia-, Durante la madrugada, la División del Cuartel de bomberos N°16 de Caleta Olivia trabajó arduamente en la extinción de un incendio estructural en una vivienda ubicada en la calle Coirón al 100.

La Intervención fues en un incendio mediano sobre una vivienda.

Por tal motivio se utilizo Móviles como la Autobomba Prio 994 (Cuartel 16°), tambien el apoyo del móvil 819 (Cuartel 5°) y el de Bomberos Voluntarios.

Esta situación, el fuego afectó una construcción de material sólido.

Tras realizar el corte de suministros, los efectivos desplegaron líneas de ataque para sofocar y extinguir las llamas, evitando daños mayores en la estructura.

Segun la causa del incendio, arrojo el peritaje determinó que el siniestro fue accidental, producto de una contingencia eléctrica.

El propietario de la vivienda, un hombre de 32 años, fue trasladado preventivamente al nosocomio local por personal policial.

En el lugar trabajaron coordinadamente la División Investigación Pericial Zona Norte, Comisaría 2da y dotaciones de apoyo.

Bomberos recomiendan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de nuestros hogares ya que es fundamental para prevenir accidentes.

Visited 58 times, 58 visit(s) today