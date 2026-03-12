Trabajos de mejora en el Centro Distribuidor Las Heras

Las Heras-, Días atrás se realizaron tareas de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico para optimizar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Durante el fin de semana se llevó adelante un importante operativo de mejora y fortalecimiento del sistema eléctrico en el Centro Distribuidor de la localidad de Las Heras. Para concretar estas tareas fue necesario realizar un corte general programado del servicio eléctrico, que se extendió desde las 6:00 hasta las 16:00 horas.

Durante la jornada se ejecutaron trabajos fundamentales orientados a optimizar la seguridad y confiabilidad del suministro. Entre las principales acciones se destacan la instalación de nuevos Transformadores de Corriente (TI) en niveles de 35 kV y 13,2 kV; la adecuación y puesta en servicio de los sistemas de protección existentes en las salidas de transformador; la incorporación de medidores de energía y potencia eléctrica para monitoreo en tiempo real; y tareas de mantenimiento preventivo en aisladores y seccionadores.

Asimismo, se realizaron ensayos eléctricos y pruebas funcionales que permitieron verificar el correcto funcionamiento del equipamiento intervenido.

La instalación de los nuevos Transformadores de Corriente mejora la precisión de las mediciones y asegura el adecuado desempeño de las protecciones, permitiendo una respuesta automática ante eventuales fallas. A su vez, los nuevos sistemas de medición posibilitan el análisis instantáneo de parámetros como corriente, tensión, potencia, factor de potencia y energía consumida, contribuyendo a una gestión más eficiente de la red.

Estas acciones permiten detectar sobrecargas y desequilibrios de manera anticipada, reducir el riesgo de fallas mayores, mejorar la selectividad del sistema eléctrico y disminuir el impacto de posibles interrupciones del servicio.

Las tareas estuvieron a cargo del ingeniero Andrés Nemirosky y del técnico superior Cristian Castro, quienes contaron con la colaboración del personal del área de Energía del Distrito Las Heras.

