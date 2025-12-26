Llevaban capones, y cordero sin acreditación de propiedad

Las Heras-, Desde el departamento de seguridad rural, anunciaron que el pasado martes 23 de diciembre al rededor de las 20:25 Hs., el personal de la División efectuó un control preventivo sobre el camino vecinal ubicado a unos 80 km. de esta Perito Moreno y a 2 km. de Ruta Pcial. Nro. 43 del tramo Perito Moreno – Las Heras.

En el control se procedió a controlar a un vehículo tipo Pick Up, marca Toyota Hilux, cabina simple de color gris, conducido por un hombre mayor y quien estaba acompañado también de una mujer ambos oriundos de la localidad de Las Heras, donde se dirigía a una Estancia de la zona, trasladando en la caja de carga una lona de grandes dimensiones de color naranja y debajo de dicha lona se apreciaban a la vista animales ovinos vivos, los cuales se encontraban maneados en sus extremidades con alambres.

Según las fuentes policiales el conductor habría manifestado que había recibido los ovinos como parte de pago, no teniendo ninguna documentación obligatoria que acredite su propiedad ni de traslado.

Interiorizado vía telefónica Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 Las Heras a cargo del Juez Dr. Eduardo QUELIN, dispuso a través de Secretaria de turno, el secuestro de la unidad automotriz, de los animales ovinos y fijación de domicilio para los causante, siendo el vehículo incautado y trasladado al predio de División Comisaria Primera Las Heras donde quedo al resguardado.

En tanto los animales ovinos resultaron ser un total (09) nueve con señales, siendo estos 6 capones, 3 ovejas y 1 un cordero.

Se procura establecer procedencia de los mismos

Visited 10 times, 10 visit(s) today