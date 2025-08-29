Running: Inscripciones abiertas para la 3ra edición del Desafío Santa Rosa

Las Heras-, Desde la Municipalidad, informan que ayer el Secretario de Gobierno, Julián Sauco, recibió a Patagonia Running, quienes ya se preparan para la 3ra edición del Desafío Santa Rosa.

Desde la Municipalidad de Las Heras acompañan y colaboran para que este importante evento deportivo pueda desarrollarse de la mejor manera, fortaleciendo el deporte, el turismo y la vida saludable en nuestra comunidad.

LINK DE INSCRIPCIÓN:

https://cronometrajeinstantaneo.com/…/desafio-santa…

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 37 times, 37 visit(s) today