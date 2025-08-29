Si se dan a la fuga tras un accidente, podrían ser multados hasta 11 millones de pesos

Ushuaia -, Sería a partir de la propuesta del concejal de Ushuaia, Nicolás Pelloli, quien presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer sanciones de manera ejemplar a quienes provoquen una colisión y no brinden sus datos o se den a la fuga.

La iniciativa surge como respuesta a una conducta que, según explicó Pelloli, «se ha repetido en distintos puntos de la ciudad, en diferentes horarios y circunstancias, con personas que han chocado y no han dado los datos correspondientes o que directamente se han fugado».

Incluso cabe recordar que hasta una magistrada del Poder Judicial -que fue jubilada- protagonizó un sucesión de choques a autos estacionados y se escapó, no pudiéndose confirmar nunca lo que se presume respecto del estado en que habría estado al volante.

El proyecto establece dos tipificaciones: Una falta grave, cuando el conductor no suministre sus datos de licencia y seguro, o no deje un contacto visible en caso de que el propietario del bien afectado no esté presente, y una falta muy grave o gravísima, cuando, además de no brindar los datos, el responsable se dé a la fuga. «Para eso buscamos que esté tipificado dentro del Juzgado Municipal de Faltas», remarcó Pelloli, «para que haya una herramienta que trabaje sobre esta conducta para poder evitarla».

Las sanciones contempladas van desde los $3.600.000 hasta los $11.000.000, además de la posible inhabilitación para conducir, dependiendo de la gravedad del hecho. Los montos se fijan según las Unidades Fijas de Asistencia (UFA), cuyo valor se actualiza cada seis meses en base al precio del litro de nafta.

El proyecto de ordenanza ya cuenta con estado parlamentario y será analizado en las próximas comisiones del Concejo Deliberante, donde se espera que pueda avanzar para reforzar la buena conducta vial en la ciudad.

Resumen Policial (El diario nuevo dia)

