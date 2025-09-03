Se llevó adelante la 1ra jornada de prevención a institucion educativa

Las Heras-, Desde la Municipalidad anunciaron que desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) llevó adelante la 1ra jornada de prevención.

La actividad se realizó en la Escuela del Viento, donde el equipo técnico junto a los directivos conversaron con los estudiantes sobre sus derechos y explicaron el procedimiento de trabajo de SENAF en caso de detectar situaciones de vulneración.

Esta fue la primera de varias jornadas que se continuarán realizando en las instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar información clave para proteger a las infancias y adolescencias.

