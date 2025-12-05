La Escuela del viento participo de un Encuentro Nacional de educación agropecuaria

Santa Cruz-, 𝐋𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐭𝐮𝐚𝐥 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐲 𝐚𝐥 𝐒𝐈𝐏𝐆𝐄𝐑 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐠𝐫𝐨𝐩𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬.
𝐄𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐀𝐁𝐀 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 “𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐚́𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢́𝐟𝐢𝐜𝐨-𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥”.
𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳.
𝐄𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳- 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨- 𝐑𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐞𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐲𝐧𝐨𝐬𝐨 𝐲 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐏𝐄, 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐈𝐫𝐢𝐬 𝐑𝐚𝐬𝐠𝐢𝐝𝐨, 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨𝐬 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐕𝐚́𝐬𝐪𝐮𝐞𝐳, 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐢𝐳 𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐩𝐮́𝐥𝐯𝐞𝐝𝐚.