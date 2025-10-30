Pico Truncado-, El pasado 25 de octubre se llevó a cabo en la localidad de Pico Truncado un seminario de abordaje de la problemática del suicidio, en el marco de una actividad de extensión de la UNPA UACO, coordinada por el Prof. Milton Riquelme, junto al equipo interdisciplinario del CeMAIS.

Desde el Cemais manifestaron que; «Poder compartir con otras comunidades el trabajo que realizan desde Las Heras es un verdadero privilegio, que fortalece el compromiso regional y permite construir un abordaje suicidológico genuino y colaborativo para toda la zona norte de Santa Cruz».

Desde el Municipio felicitan a todo el equipo, es un gran orgullo tener profesionales como ustedes en nuestra localidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 8 times, 6 visit(s) today