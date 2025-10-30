Mujer detenida por abuso y corrupción de menores

El Calafate-, Fue detenida tras una investigación del Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos. La mujer, de 39 años, era buscada por la justicia de Buenos Aires y fue trasladada a Río Gallegos a la espera de su extradición.

Una mujer de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional emitido por una fiscalía de Moreno (provincia de Buenos Aires), fue detenida en El Calafate luego de un trabajo de investigación realizado por el Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos (CUFRE). La justicia bonaerense la acusa de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

La detención se produjo durante el fin de semana, cuando personal de la Gendarmería Nacional, en coordinación con la justicia local, ejecutó el operativo en una vivienda donde la mujer se encontraba residiendo. El procedimiento se realizó con la colaboración de autoridades judiciales de El Calafate.

Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, fue el encargado de recopilar y analizar información que permitió dar con el paradero de la sospechosa.

Según pudo saber el portal Ahora Calafate, la investigación se orientó tras el seguimiento de publicaciones en redes sociales de allegados y familiares de la mujer, lo que permitió establecer su presencia en la villa turística santacruceña.

A partir de esos indicios, los agentes federales vigilaban tres domicilios posibles en la localidad, hasta confirmar en cuál de ellos se encontraba residiendo. Una vez obtenida la orden judicial, se procedió a la detención efectiva.

A la detenida se le atribuyen hechos de corrupción de menores agravada por el vínculo y por tratarse de una víctima menor de 13 años, ocurridos en territorio bonaerense.

Tras su arresto, la mujer fue trasladada a Río Gallegos, donde permanece alojada bajo custodia, a la espera de una comitiva policial proveniente de Buenos Aires que concretará su traslado al distrito donde se originó la causa judicial.

Fuentes del caso confirmaron que la medida responde a una orden firme de la justicia bonaerense, en el marco de una investigación penal por delitos sexuales de extrema gravedad, y que el operativo se desarrolló sin incidentes ni resistencia al momento de la aprehensión. (Tiempo Sur Con información de Ahora Calafate)

