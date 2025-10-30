Sigue la incertidumbre por el cráneo encontrado en zona rural

Las Heras-, En división comisaria primera local, se presentaron de forma espontánea una mujer con un hombre anoticiando que a unos 11 km de nuestra ciudad camino al rio Deseado hubieron de encontrarse un cráneo.

Rápidamente se dirigieron al lugar personal de la división policial, y personal del Gabinete Criminalístico local y verificaron la información vertida en virtud que en el lugar mencionado se encontraba un cráneo humano tendido en el suelo agrietado y seco, presentando un deterioro parcial en región parietal, donde también se observo que posee placa dental superior e inferior, con una leve adhesión de un resto de nailon en el maxilar derecho.

Los uniformados procedieron a resguardar la pieza cadavérica esquelética sin presencia de tejido humano para ser enviada por orden judicial a la realización de pericias de Análisis genético en el laboratorio Reg de investigación forense.

Según criterio de especialistas en el tema, podría tratarse de un masculino mayor de edad, teniendo en cuenta la circunferencia del cráneo y el tamaño de las piezas dentarias que serán fundamental para cotejar ADN con personas desaparecidas en nuestra ciudad.

Hay que resaltar que de varios desaparecidos en la ciudad y la region, hay un caso que en año 2010 un vecino vino de Caleta Olivia a cobrar su alquiler de vivienda y nunca más se lo vio, siendo encontrada su camioneta en el estacionamiento del Hospital de Las Heras, y la cúpula de la misma en el basural.

Visited 11 times, 9 visit(s) today