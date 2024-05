Soloaga: Esta es la ley de Bases para la entrega de la Patria, la muerte de la República y el coloniaje final

Cañadon Seco-, El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, describió el peligro de destrucción que se cierne sobre la industria argentina si el Senado de la Nación aprueba la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que impulsa el gobierno de Javier Milei, ya que la misma contiene un perverso y engañoso capítulo que significa el retorno del país a un definitivo coloniaje. Se trata del “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” (RIGI) por el cual se pretende convertir a la Argentina “en un mero exportador de commodities, es decir, de sus recursos naturales estratégicos”, lo que implica que en su trasfondo la Ley Bases representa “la entrega de la Patria y la muerte de la República”, afirmó el jefe de la comuna santacruceña. El RIGI, sostuvo, abre el camino a los “grupos de saqueo multinacionales para dominar el negocio de nuestros recursos sin integrar el esquema productivo nacional”, en tanto, llama la atención “que el empresariado local no se haya manifestado sobre este sombrío panorama, los señores empresarios “nacionales” tienen la palabra y si no, callen para siempre” “De hecho –afirmó- “la médula espinal de la Ley Bases no es el impuesto a las ganancias, ni la mediocre reforma laboral, ni el blanqueo de capitales o las facultades extraordinarias delegadas al presidente. La clave está en el RIGI, que pretende ´incentivar´, por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras cipayas un supuesto “boom” de inversiones en minería, petróleo y gas”. “La sociedad debe saber que esto es pan para hoy y hambre para siempre. Además, el único requisito exigido a los “grandes inversores” es que el 40% del monto de un proyecto se ejecute en los dos años posteriores a la aprobación de la adhesión al régimen. Y así hunde al país durante 30 años”. En esa misma línea explicó que: “este proyecto de Ley les otorga canallescamente a esos grupos inversores saqueadores una reducción de la alícuota de ganancias del 35% al 25%, retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias nuevas y usadas y bienes de capital, pero no contempla ningún requisito de compre nacional, ni ahora ni nunca”.

“Por si esto fuera poco, contempla requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de solo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión, un verdadero tiro de gracia al país”, puntualizó.

A modo de ejemplificar sus negativas implicancias, manifestó que “bajo el sistema entreguista del RIGI, por ejemplo, una minera multinacional va a importar todo el equipamiento necesario para la explotación sin comprar ni un tornillo en el país. Es más, se corre el riesgo cierto que hasta los trabajadores podrían ser en su totalidad extranjeros”. Consecuentemente, sostuvo, “estamos en la antesala del régimen “más colonial, antipatria y entreguista de toda la historia del país” ya que “ni Rivadavia se hubiera animado ni animaría a tanto”. “el Pacto Roca – Runciman (con el imperio británico en 1933) es un poema al lado de este proyecto y el modelo de Martínez de Hoz en la última dictadura se queda con las orejas chicas comparado con este programa de martillazo final para la Argentina, la entrega humillante de Menem es una picardía riojana comparada con esto. El endeudamiento obsceno y bestial de Macri-Caputo es el preludio al coloniaje final de Milei”. “Los últimos pedazos del movimiento nacional vienen perdiendo todas las batallas para poner de pie al país con independencia, soberanía y justicia social, y hoy se debate en el Senado Argentino, tal vez, la última y definitiva batalla para poner de rodillas y a merced del poder mundial a nuestro país. La sociedad y la historia pondrán en el lugar que merecen a leales y traidores, a patriotas y a cipayos”. Finalizó el jefe comunal de Cañadón.