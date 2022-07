Soloaga: Este 9 de Julio debemos estar en la lucha por una Patria libre, igualitaria, digna y justa

Regionales-, En Cañadón Seco el acto conmemorativo al 206° aniversario de la Independencia Nacional tuvo lugar en el Salón Cultural presidido por el jefe comunal Jorge Soloaga quien pronunció un encendido discurso a través del cual no solo enlazó las circunstancias históricas que se producían tanto en el continente Americano como en Europa y derivaron en el grito de independencia política de nuestro naciente país.

No obstante reparó que aún resta recuperar la independencia económica que mucho tiempo después de aquella gesta protagonizada por patriotas que se reunieron en San Miguel de Tucumán, se lograra en 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

Previo a su alocución, se izó el Pabellón Nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional, contándose con la presencia de abanderados de establecimientos educativos y de otras instituciones locales, integrantes del gabinete comunal e invitados especiales, entre ellos el vocal del Instituto de Energía, Pablo Gordillo; la ex diputada provincial Nieves Beroiza y vecinos en general.

La ocasión también fue propicia para que la Comisión de Fomento hiciera entrega de una Bandera de Ceremonias a la agrupación de ex soldados conscriptos de la Fuerza Aérea clase 1963 residentes en esta zona y que durante el conflicto por Malvinas, en 1982, custodiaron el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. El presente destinado a la agrupación recientemente conformada fue recibido por Eduardo Galarza y Juan Ormeño.

En su discurso, Jorge Soloaga consideró que un 9 de Julio de 1816 se declara “la independencia política de estos pueblos y es así como se empiezan a romper cadenas en ese momento para que después otros se apropien del proceso de liberación de estas tierras y el proceso de independencia para hacer sus espurios negocios.”.

Enfatizó que “los traidores que rompieron las consignas, los principios que se sostuvieron aquel 9 de Julio en Tucumán, los vende patria que le siguieron y los que nos tocó como no hace mucho tiempo en la Argentina, siempre al servicio de otros intereses y que no tienen nada que ver con nuestra bandera celeste y blanca. Siempre al servicio de los intereses de los poderosos, del mercado, el mercado como si fuera una entelequia y que no son otros que los oligarcas y saqueadores que se quedan con todo para que el pueblo tenga poco y nada”.

Sostuvo que “los saqueadores son las multinacionales. El mercado son las empresas que se quedan con todo y concentran la riqueza, ese mercado que lo integra ese personaje nefasto que descaradamente remarca precios que se llama Miguel Braun, ese Braun que junto a los Menendez Betti llenó de sangre la historia de Santa Cruz, cuando fusilaron 1200 obreros que solamente pedían un paquete de velas y cuero de ovejas para dormir con un poquito de dignidad”, aseveró.

En este sentido, apuntó que “es necesario e imprescindible que tengamos en claro quiénes son los que se apropian del esfuerzo extraordinario de los trabajadores, de los que hoy están en la economía popular, de los humildes, de las amas de casa. Porque se es el apellido de esos traidores a la patria y del mercado”.

“Este 9 de Julio no podemos perder de vista y tener en claro donde estamos y donde hubiésemos estado ayer, hubiésemos estado seguramente con el general San Martín cruzando la cordillera, hubiésemos estado con los gauchos y con los pobres. Ahí hubiésemos estado”, manifestó.

Finalmente aseveró que en “este 9 de Julio, debemos estar en la lucha por una patria libre, digna, justa e igualitaria. Por una patria que distribuya equitativamente la riqueza entre cada uno de los hombres y mujeres que la componen. Por una patria que llene de dignidad y felicidad a su pueblo”, “Cada argentino y patriota lleve en su mochila el sable corvo del gran General para defender la patria como lo hicieron los granaderos, los gauchos, nuestros paisanos los indios, nuestros pibes héroes de Malvinas y del continente, si es preciso hasta perder la vida carajo” aseveró y terminó con un enfervorizado “Viva la Patria”.