SPSE fortalece la capacitación del personal en Las Heras y Caleta Olivia

Regionales-, Con el objetivo de fortalecer y llevar adelante un compromiso con la seguridad laboral y la formación continua, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través de su área de Seguridad y Salud Ocupacional, desarrolla una serie de capacitaciones destinadas al personal en toda la provincia.

En la localidad de Las Heras, se realizó una larga jornada intensiva de capacitación para el personal de energía. La actividad incluyó una formación teórico-práctica y evaluativa sobre Consignación de Líneas en Media y Baja Tensión, con aplicación del kit de seguridad. La misma estuvo a cargo del técnico superior en Seguridad e Higiene, Jesús Escobar, teniendo como objetivo reforzar los procedimientos seguros en tareas de mantenimiento eléctrico.

Además, se desarrolló una capacitación específica sobre el Rol de los Accidentes de Trabajo, enfocada en la prevención, el análisis de causas y la correcta actuación frente a incidentes laborales. Esta instancia permitió reforzar la conciencia del personal sobre la importancia de reportar, investigar y aprender de cada situación para evitar su repetición.

Paralelamente, se desarrolla una capacitación sobre Riesgo de Incendios, abordando aspectos preventivos y protocolos de actuación ante emergencias. Asimismo, se realizará una instancia de Inducción y Control de Riesgos, dirigida a los sectores de Saneamiento, Administración y Energías, bajo la coordinación del licenciado Marcos Chiramberro.

Estas acciones forman parte de un programa integral de formación que SPSE viene impulsando en toda la provincia, con el propósito de fortalecer la seguridad operativa, reducir riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

En este contexto, también se prevén futuras actividades en la localidad de Caleta Olivia, donde se realizará una capacitación específica orientada al relevamiento e inspecciones en la planta de ósmosis inversa, dirigida al personal técnico de la zona.

Desde SPSE, a través del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, se reafirma el compromiso con la seguridad y el cuidado de nuestros trabajadores.

Visited 10 times, 7 visit(s) today