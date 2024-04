Sujeto tomo del cuello a una mujer, ingreso a la casa y le robo

Las Heras-, Una mujer fue asaltada en su domicilio. A las 15:30 hs una mujer radico una denuncia en la sede de la División Comisaría Segunda informando qué, siendo las 13:30 hs., se encontraba en su domicilio del Barrio Malvinas en la mza. 254 en compañía de sus dos hijos menores y en un momento dado salió de la vivienda hacia la parte exterior y en ese momento es sorprendida por un hombre que la toma del cuello para ingresarla nuevamente a la casa y exigirle dinero, logrando el delincuente apoderarse de 130 mil pesos y salir corriendo por el patio trasero de la morada.

En comunicación telefónica con autoridades policiales este medio pudo saber que la víctima no identificó al autor del hecho y no pudo aportar características físicas ni vestimenta del mismo, y que la casa posee sistema de vigilancia privada (cámaras) pero las mismas no funcionaban momento del asalto.

La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 y es investigada por Personal de la División Comisaría Segunda.