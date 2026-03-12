Zoonosis en tu barrio

Regionales-, El sector dependiente de la secretaria de desarrollo social y salud estuvo presente en el Barrio Malvinas, acercando a los vecinos una jornada pensada para el cuidado y bienestar de sus mascotas.

Este recorrido continúa, llevando los servicios del municipio a cada barrio para que más familias puedan acceder y ser parte de esta iniciativa.

La vacunación y desparasitación periódica de mascotas son fundamentales para prevenir enfermedades mortales (como rabia, parvovirus, moquillo) y parasitosis (internas y externas) que afectan su calidad de vida. Además de garantizar la salud del animal, estas medidas protegen a la familia humana contra enfermedades zoonóticas y evitan tratamientos veterinarios costosos.

Próxima jornada:Barrio Perón

Jueves de 10:00 a 13:00 horas.

