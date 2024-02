Las Heras-, En las redes sociales el intendente municipal Antonio Carambia estuvo en la Capital Pcial. Río Gallegos, donde visito al Gobernador Claudio Vidal y a distintos funcionarios provinciales acompañado del Sr diputado por Municipio Javier Jara .

A continuación compartimos lo que el Sr. Intendente Municipal compartió en sus redes sociales:

❇️ Nos reunimos con el gobernador Claudio Vidal. Hablamos sobre el trabajo conjunto que llevamos adelante desde la Municipalidad de Las Heras y el gobierno provincial. Como siempre, hay un excelente diálogo que nos permite planificar las políticas públicas hacia adelante para mejorar la vida a todos los vecinos.

Tras esta situación, se espera que el Sr Gobernador Claudio Vidal pueda hacer una visita oficial a la ciudad.

Recordemos que hace unos días atrás paso de visita cuando participo del aniversario de la localidad de Los Antiguos.

Por estos tiempos y ante el cambio del gobierno provincial, se espera que Las Heras por fin tenga una visita oficial, incluso con parte de su gabinete, ya que hace tiempo que no ocurre que el Gobierno provincial y el local realicen un acto o se garantice reuniones oficiales en conjunto con vecinos, cooperadoras, empresas, clubes etc etc.

Toda esta esperanza de que llegue Vidal a la ciudad se debe a que la localidad también apoyo en las últimas elecciones a este nuevo gobierno, pero sobre todas las cosas, se espera este gesto hacia Las Heras teniendo en cuenta que es la localidad más castigada con el olvido y falta de inversión de toda la provincia.

El Gobernador Claudio Vidal,,, vendrá para el inicio de sesiones local o para la fiesta de la Estepa 2024??? Lo cierto es que son muchos los vecinos en que confían en que siga el cambio y ser la ciudad que tiene que ser, teniendo en cuenta lo que Las Heras le da a la provincia y al país.