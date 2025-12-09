Capacitacion en 1ros auxilios a operarios de Transporte Figueroa

Las Heras-, El Equipo de Capacitación de Enfermería llevó adelante una completa jornada de formación en Primeros Auxilios destinada a los operarios de la empresa Transportes Figueroa.

Durante la capacitación, se trabajó en una parte teórica y otra práctica, abordando temas clave como:

✅ Maniobras de RCP

✅ Uso correcto del DEA

✅ Aplicación de la Maniobra de Heimlich

Un espacio fundamental para fortalecer conocimientos y asegurar respuestas rápidas y seguras ante emergencias. ¡Seguimos apostando a la prevención y al cuidado de nuestra comunidad!

#AreaDeComunicacion

Visited 57 times, 57 visit(s) today