UTN FRSC. Rechazo añ Veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Santa Cruz-, 10 de Septiembre de 2025.- Desde la facultad Regional Santa Cruz vemos como nuevamente el Gobierno Nacional profundiza su política de desfinanciamiento de la educación superior argentina.

Esta ley, que hoy vetó en su totalidad, es un proyecto de consenso, presentado por todas las Universidades Públicas Argentinas junto a millones de firmas de toda la comunidad, y representa una lógica de financiamiento para investigación, extensión y no solo salarios de docentes y no docentes que hoy se encuentran muchos de ellos por debajo de la línea de pobreza.

No nos sorprende, porque sigue la lógica de no respetar las voces ni el funcionamiento de las instituciones, pero seguiremos apostando a la lucha por el derecho a la educación, al apoyo de toda la comunidad y el RECHAZO al VETO en el Congreso de la Nación que es donde las leyes se deben discutir y el poder ejecutivo donde las políticas deben implementarse.

¡UNIVERSIDAD PÚBLICA SIEMPRE!

