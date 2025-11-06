UTN presente en el XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Industrial

Santa Cruz-, COINI 2025 // El Director de Departamento Industrial de la FRSC, Dr. Ing. Mario Lurbé, participó de la edición de la COINI 2025 que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina sita en el Campus Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este año, las exposiciones en las jornadas de trabajo propuestas para el 30 y 31 de Octubre tuvieron como eje rector la “Ingeniería Industrial y los desafíos del desarrollo”. Entre los temas abordados se destacaron: Operaciones y Logística, Gestión de las Organizaciones, Economía y Toma de Decisiones, Desarrollos Tecnológicos Industriales, Empresas de Triple Impacto, Educación en la Ingeniería Industrial y Trabajos de Cátedras Estudiantiles (este último solo dirigido a estudiantes).

Durante ambas jornadas, el Director de la FRSC estuvo presente en varias ponencias, entre ellas una mesa de trabajo que nucleó a Directores de Ingeniería Industrial. Además, y como se viene realizando desde el año 2020, se desarrolló la VI Jornada Internacional de la Mujer en Ingeniería Industrial evento del cual el Dr. Lurbé también participó. Dicho encuentro busca promover y fortalecer la participación, visibilidad y liderazgo de las mujeres en la ingeniería industrial, fomentando la equidad, la innovación y el desarrollo profesional en entornos académicos e industriales.

Es necesario mencionar que el Dr. Lurbé actualmente se desempeña como Vicepresidente de la COINI. Asimismo, las autoridades de este Congreso están compuestas por:

Presidente Honorario: MBA. Ing. José Mostany

Presidente: MSc. Ing. Alejandro Mohamad

Vicepresidente: Dr. Ing. Mario Lurbé

Coordinación General y Logística: MBA. Ing. Federico Colombo – Ing. Eduardo Chidichimo

Comunicación y Relaciones Institucionales: Esp. Lic. María Laura Gallegos

Comité Científico, Evaluaciones y Publicaciones: Mag. Ing. Antonio Morcela

Visited 7 times, 2 visit(s) today