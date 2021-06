Vidal y Carambia recorrieron Punta Loyola

Provinciales-, El mismo Claudio Vidal fue quien dio la información, donde manifestó que: “Siempre me genera una gran emoción visitar a los pescadores de Punta Loyola. Ya les conté en otra oportunidad que fui pescador artesanal, por lo que entiendo muy bien el sacrificio que realizan todos los días y las necesidades que padecen. Esta vez los visité junto al diputado nacional, Antonio Carambia.

Una vez más me contaron los problemas que viven a diario por la falta de servicio en el lugar; o la falta de habilitación de diferentes pasos hacia la costa, por más que se han reunido con autoridades del gobierno provincial sin recibir ninguna respuesta. También, me hablaron de lo difícil que es pagar el permiso de pesca y el certificado de redes. Lo increíble es que estas problemáticas no son nuevas, hace años que sufren lo mismo.

Con Carambia acercamos donaciones a las y los pescadores que estaban necesitando mucho. Por ejemplo, entregamos un motor fuera de borda para una de las embarcaciones y diferentes elementos de pesca. Espero ahora puedan trabajar mejor.

Es importante entender que la pesca es el sustento de los hogares de cientos de familias. Es muy importante generar proyectos de ley que defiendan esta actividad y a sus trabajadores. Es fundamental que las autoridades provinciales apoyen esta forma de explotación ancestral. La pesca artesanal es una actividad que tiene un gran impacto social para todos aquellos que la practican. Para muchas personas es un salvavidas, es la única manera que encuentran para poder subsistir.