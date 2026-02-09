Ya estan las Inscripciones 2026 abiertas

Las Heras-, El Director Daniel Uribe anuncio que en el Centro de Formación Artística Real Las Heras creemos en el poder del arte como identidad, como camino y como futuro.

Desde el sur del mundo trabajamos en la formación de niños y jóvenes, acompañando a quienes mañana serán futuras estrellas que recorrerán escenarios del país y del mundo.

Porque la cultura nace en nuestra tierra y desde aquí se proyecta al mundo

🌎 La cultura del fin del mundo 🌎

📌 Informes e inscripciones:

🗓️ Lunes a viernes

⏰ De 10 a 13 hs y de 18 a 21 hs

📍 En las instalaciones de la Escuela de Danza, detrás del cine YPF

¡¡¡Cupos limitados por edades!!!

