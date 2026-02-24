zoonosis en tu barrio

Regionales-, El municipio acerca a los vecinos la atención veterinaria, acercate y cuida la salud de tus mascotas.

Municipio: «Atención vecinos de Zona de Chacra Sur y alrededores, este jueves 26 estaremos presentes en su zona».

Cuidar juntos la salud de tu mascota es fundamental porque fortalece el vínculo afectivo, reduce el estrés y la ansiedad en ambos, fomenta un estilo de vida más activo y saludable (paseos, juegos) y mejora el estado de ánimo, convirtiéndose en una relación recíproca de bienestar emocional y físico.

No te pierdas esta jornada única. ¡Te esperamos!

