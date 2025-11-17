Por temporal de Viento ya son tres los barcos hundidos en Santa Cruz

Santa Cruz-, La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informó que, en horas del mediodía de este lunes, tres embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) se hundieron en el Puerto Caleta Paula producto de los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados durante la jornada. Afortunadamente, según los reportes iniciales, no hubo personas lesionadas.

Según lo informado desde UNEPOSC, tres embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) se hundieron en el Puerto Caleta Paula producto de los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados durante la jornada. Afortunadamente, según los reportes iniciales, no hubo personas lesionadas.

Debido a las condiciones meteorológicas, las tareas operativas deberán iniciarse una vez que las ráfagas disminuyan y se pueda trabajar con seguridad. Durante la semana, UNEPOSC trabajará junto a Prefectura Naval Argentina y a los propietarios de las embarcaciones para definir los pasos técnicos a seguir y coordinar las acciones necesarias para el recupero.Viajes Argentina

La situación se enmarca en el temporal que afecta a toda la provincia y que motivó la activación del COE Provincial.

Las autoridades continúan el monitoreo permanente de las condiciones en la zona portuaria. (El Diario Nuevo Dia)

Visited 3 times, 2 visit(s) today