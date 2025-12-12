Academia de Kick Boxing trajo 13 triunfos

Las Heras-, El día sábado se realizó en Comodoro Rivadavia el Festival de Kick Boxing “III Edición de Sangre Guerrera”, con la participación de 18 alumnos de la Escuela Municipal “Academia Luchador”, a cargo del profesor Ricardo Puebla.

Los mismos Obtuvieron :

👉 13 triunfos

👉 4 derrotas

👉 1 empate

🏆 2 títulos ganados + Copa

Una destacada participación que refleja el esfuerzo y el gran crecimiento deportivo de la escuela a lo largo del año.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 14 times, 14 visit(s) today