Academia de Kick Boxing trajo 13 triunfos

Las Heras-, El día sábado se realizó en Comodoro Rivadavia el Festival de Kick Boxing “III Edición de Sangre Guerrera”, con la participación de 18 alumnos de la Escuela Municipal “Academia Luchador”, a cargo del profesor Ricardo Puebla.
Los mismos Obtuvieron :
👉 13 triunfos
👉 4 derrotas
👉 1 empate
🏆 2 títulos ganados + Copa
Una destacada participación que refleja el esfuerzo y el gran crecimiento deportivo de la escuela a lo largo del año.
