Así se vivió el cierre de los talleres culturales

Las Heras-, El pasado 29 de noviembre celebramos el cierre anual de los talleres del SUM Caudillos Federales y del Galpón Cultural, en una jornada llena de arte, talento y comunidad.

Acompañaron artesanos y emprendedores locales, que le dieron color y vida a este encuentro que reunió a familias, alumnos y vecinos.

Agradecemos profundamente a cada tallerista por el compromiso y el trabajo de todo el año, y a todos los que formaron parte de estos espacios culturales que siguen creciendo junto a nuestra comunidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

