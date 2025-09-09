Edil Gómez: “Los inmigrantes son parte viva de nuestra identidad”

Las Heras-, En la 14° Fiesta del Inmigrante local, el concejal tuvo el honor de participar una vez más de esta hermosa celebración que nos llena de orgullo.

El edil destaco cada stand gastronómico que fue un viaje por los sabores, cultura y tradiciones del mundo.

Gómez además agradeció los gestos, el recibir el cariño y la calidez de cada vecino que se acercó con un saludo o una historia para compartir

Los inmigrantes son parte viva de nuestra identidad, nos enseñan que la diversidad nos enriquece y que juntos construimos una comunidad más fuerte, solidaria y unida

Visited 28 times, 26 visit(s) today