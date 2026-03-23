Tras gestiones llegan los Fondos para cada localidad santacruceña

Santa Cruz-, El Senador Carambia, anuncio que ya se acreditaron los fondos de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que gestionaron desde su bloque Movere Por Santa Cruz, para todos los municipios y comisiones de fomento, sin distinción política.

Eso significa que cada intendente y cada comunidad cuentan con más herramientas para dar respuesta a las necesidades de su gente.

Carambia manifestó que “acompañar a los gobiernos locales es acompañar a cada santacruceño”.

El senador José María Carambia confirmó que los Aportes del Tesoro Nacional ya comenzaron a llegar a distintas localidades. El monto total fue mencionado en declaraciones periodísticas y apunta a aliviar la situación financiera de las comunas.

Los municipios de Santa Cruz comenzaron a recibir fondos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a reforzar las finanzas locales en un contexto de caída de recursos y dificultades económicas en distintas localidades de la provincia. Al menos así lo dijo el legislador nacional lasherense, José María Carambia.

Según explicó Carambia, los fondos forman parte de una partida mayor girada previamente desde Nación hacia la provincia y comenzaron a distribuirse entre municipios y comisiones de fomento durante los últimos días.

De acuerdo con la información difundida, localidades como Río Turbio, 28 de Noviembre, Pico Truncado, Puerto Deseado, Caleta Olivia y Perito Moreno ya habrían recibido transferencias, mientras que otras comunas completarían el esquema de distribución en los próximos días.

(Periódico Las Heras // La vanguardia noticias)

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