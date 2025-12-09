Gran cierre anual de los talleres del Hogar de día Sara Silvi

Las Heras-, Durante la semana pasada, se comparito una jornada llena de emoción, creatividad y encuentros, celebrando el cierre anual de los talleres que se dictaron durante todo el 2025 en el Hogar de Día Sara Silvi.

Desde la organizacion agradecen a cada participante, familias, talleristas y al equipo del Hogar por el compromiso y el cariño que ponen en cada actividad.

Estos espacios son fundamentales para acompañar, contener y seguir fortaleciendo el bienestar de nuestros adultos mayores.

Gracias por ser parte de este año de crecimiento y aprendizaje. #IntendenciaAntonioCarambia

