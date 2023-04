Denuncian que funcionarios de santa cruz buscan intimidar a los docentes en paro

Provinciales-, Desde el gremio ADOSAC sostienen que ante los mensajes de confusión y “amedrentamiento que pretenden imponer desde el Ejecutivo Provincial a través de funcionarios/funcionales sobre las medidas de fuerza de nuestra asociación, respondemos con la absoluta legitimidad y fortaleza sosteniendo nuestro plan de lucha en cada actividad, movilización y en cada escuela”, aseguraron.

Desde el gremio reiteraron que la docencia de Santa Cruz “debe salir de la línea de la pobreza. La docencia de Santa Cruz le dice NO a la jornada extendida. La docencia de Santa Cruz le dice no a la resolución 323 en nivel secundario y evaluación por campos de conocimiento”.

“La docencia de Santa Cruz le dice NO a la resolución 066/18 La docencia de Santa Cruz LE DICE NO al abandono de nuestras escuelas rurales y al destrato de los docentes itinerantes. Después del sexto pedido de paritarias al Ministerio de Trabajo. Empleo y Seguridad Social, seguiremos insistiendo”, adelantan.

“La docencia de Santa Cruz le dice NO al cierre de secciones en nivel inicial. La docencia de Santa Cruz le dice NO al vaciamiento sostenido de las EPJAS. La docencia de Santa Cruz le dice NO al vaciamiento de las escuelas especiales y a la falta de docentes para nuestros alumnos integrados. La docencia de Santa Cruz le dice NO al deterioro sistemático de las escuelas. Queremos escuelas en condiciones dignas”, aseveraron. (La Voz Santacruceña)