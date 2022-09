Denunciaron que desnudo interceptó a una mujer y desconocidos rompieron el auto

Las Heras-, El acusado es un hombre de 40 años oriundo de Pico Truncado. La denuncia fue radicada por la familia de la víctima en la Comisaría Segunda. Aguardan directivas por parte del Juzgado.

Las Heras no sale de la conmoción tras conocerse el caso de una mujer que logró escapar, tras un intento de rapto que se registró en las calles de la localidad.

El hecho se registró en horas de la noche del viernes, en el barrio 80 Viviendas y tiene como víctima a una mujer de 56 años. Ella estaba caminando, regresando a su morada, cuando fue interceptada por un auto que era guiado por un hombre mayor de edad.

De acuerdo al testimonio que la mujer realizó en la Comisaría Segunda, quien conducía el rodado era un hombre de mediana edad, de pelo corto y que, como dato, estaba completamente desnudo. Él abrió la puerta, intentó agarrar a la mujer y, luego de forcejar y ver que no logró su cometido, apretó el acelerador y se dio a la fuga.

La vecina encontró refugio en la casa de un hombre que vive a unos metros del lugar y, luego de incorporarse, anotó todo lo que se acordaba para poder dar con el conductor: en un papel escribió las características físicas del hombre y del auto.

Aquel papel sería fundamental. La mujer sólo recordaba los tres números de la chapa patente, el color del rodado y unos stickers que tenía pegados en el baúl.

El hijo de la mujer usó las redes sociales para intentar dar con el autor del intento de rapto y comenzó una investigación por sus propios medios. Un conocido encontró el auto, se trata de un Volkswagen Vento que estaba estacionado afuera de un departamento emplazado a cinco cuadras de la Comisaría Segunda, dependencia donde radicaron la denuncia.

Hernán es el hijo de la víctima y dialogó con La Opinión Austral para comentar como avanza la causa. «Por ahora hicimos la denuncia en la Comisaría y nos dijeron que esperan directivas del Juzgado que, hasta ahora, no hizo nada. Capaz el lunes lo llaman al tipo a declarar o algo. Nosotros no vamos a parar hasta que él esté detenido aunque sea un día. Se metió con quien no debía», expresó.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, se pudo saber que el señalado es un hombre oriundo de Pico Truncado y se encuentra en Las Heras, alquilando solo por motivos laborales, aseveraron fuentes consultadas.

Hernán contó a La Opinión Austral que, tras la publicación que rápidamente fue viralizada en las redes sociales, jóvenes de la localidad se contactaron para preguntarle si es que ese hombre era el mismo que, en su momento las había acosado sexualmente.

Como dato, el hijo de la víctima encontró el perfil de Facebook del presunto conductor y le mostró la foto a su madre. «Es él, es él» le dijo la mujer, curiosamente cuando realizaban su descargo y versión de los hechos en la dependencia policial. Se aguardan directivas del Juzgado de Instrucción.

Destrozos

Ante la inacción del magistrado interviniente y del «escrache» que sufrió el hombre, personas hasta el momento desconocidas, decidieron tomar el «toro por las astas» y decidieron dañar en el patrimonio del acusado.

El domingo, el Vento apareció con sus cristales rotos e incluso esas mismas personas que habrían hecho «justicia por mano propia», destrozaron las ventanas del departamento que el hombre alquilaba.

Voceros policiales indicaron que la causa está en manos de la Comisaría Segunda y que no hubo que darle intervención, por el momento, a la Dirección de Investigaciones. En el mismo sentido, se buscan cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento del intento de rapto o la mera presencia del auto en cuestión en la zona del hecho.

En su publicación de Facebook, Hernán escribió: «imaginen la situación y el temor con el que se encuentra en estos momentos mi vieja, sumando la incertidumbre de que este tipo degenerado ande por ahí. Nosotros lo hacemos público para que nadie más pase por una situación como ésta»:

Una vez que vio los resultados de la publicación, Hernán decidió ser más cauto ya que la sociedad podría hacerle algo al acusado. «Por lo que vimos, el auto tenía stickers de una familia y no sabemos si tiene hijos o algo. Queremos que haya justicia no que lo linchen», concluyó. (Nota: La opinión Austral)