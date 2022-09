Deportes. Se creó la Liga Punta Rieles en LH

Las Heras-, La Liga Punta Rieles nació con clubes que se desafiliaron de la sub sede de la Liga Norte en Las Heras para adquirir cierto grado de independencia y competitividad propia. Dialogó con Red Deportiva, su presidente, Gastón Scherger.

En marco de la creación de una liga paralela a la Liga de Fútbol Norte en la ciudad de Las Heras, Gastón Scherger comentaba el nacimiento y desarrollo de ésta incipiente Liga Santacruceña.

«Yo hace muchos años, desde que llegué a Las Heras para dirigir a Nocheros en 2014, que se habla de que la ciudad se quiere independizar de la sub sede de Caleta y siempre está la idea de hacer la Liga propia. Éste año estuvo muy firme la idea de que todos los clubes se desafilien y poder armar la Liga local, pero bueno, por distintos motivos la mitad se desafilió y la mitad quedó. Yo creo que más que nada Nocheros no se desafilió porque va a jugar el próximo Regional, pero bueno en algún momento teníamos que arrancar a hacer nuestra propia Liga. Justo se dió el momento de que cuatro clubes decidieron desafiliarse y enseguida nos propusimos hacerlo. Siempre estuve del lado de director técnico, nunca de dirigente. Y ahora estoy para sumar mi granito de arena. Con la gente de los cuatro clubes tuvimos una o dos reuniones y me eligieron presidente para que me haga cargo de éste nuevo desafío», comenzó diciendo Scherger.

«Las falencias son en conjunto entre la Liga Norte con sede en Caleta y las sub sedes. Creo que no se le daba mucha importancia a la sub sede Las Heras, y la gente se quejaba de que desde Caleta no había una buena predisposición. Estuvo un año y pico sin jugarse el torneo y ahora arrancó en agosto. Es una culpa en conjunto, no es exclusivo de Caleta o los clubes, sino que no había mucha comunicación para poder llevar adelante las actividades. No puede ser que el torneo arranque ahora a mitad de agosto», continuaba.

«Había que buscar un nombre que no sea Las Heras, por motivo que el día de mañana uno pueda incorporar clubes de otras ciudades. Que no se sienta que es puramente liga de Las Heras sino que tenga un nombre con un poco de historia. El que más pegó fue el de Punta Rieles», señalaba el presidente respecto al nombre de la incipiente Liga.

«Hoy en día la Liga Norte tiene una jurisdicción importante que abarca Puerto Deseado, Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike, Río Mayo, Perito Moreno, Los Antiguos y bueno, creemos que el día de mañana cuando nos toque, vamos a tener una jurisdicción bastante importante, y la idea es tratar de incorporar los clubes que se pueda. Hoy mismo en Las Heras hay cuatro clubes interesados para participar de la Liga, nosotros lo que estamos pidiendo es que tengan personería jurídica, necesitamos diez clubes en ésta condición. Lo primero era el nombre y crear la Comisión Directiva. Todavía el tema de papeles, recién estamos avocados en el trámite y va a llevar su tiempo, pero en algún momento había que comenzar. Los integrantes de la Comisión Directiva son el presidente del Club Catamarca, el Club 5 de Octubre, el presidente del Club El Fortín y el presidente del Club Salta. Son doce integrantes que es lo que pide la personería jurídica para empezar a hacer los trámites», manifestaba Scherger.

«5 de Octubre, Catamarca, Salta y El Fortín son los clubes que se desafiliaron de la Liga Norte para jugar la Liga Punta Rieles», decía Gastón.

«La verdad que en Las Heras pegó fuerte porque todo el mundo estaba esperando que éste paso lo dé alguien, nos juntamos rápido y decidimos empezar éste proyecto con el cual la gente está muy contenta y más que todo, por una parte de comodidad. No viajar tanto o depender de Caleta por lo que implica trámites. Estamos haciendo varios kilómetros y por ahí no tenemos tiempo de ir, y si no vas te cobran multa, y bueno, la idea es agilizar el tema para que se haga todo acá», manifestó el presidente.

«Empecé a los 19 años en Pacífico de Bahía Blanca, yo soy de allí. Dirigí categorías infantiles, dejé de jugar y enseguida empecé a dirigir. A los 16 jugué en Independiente de Avellaneda y después en Excursionistas. Casi siempre jugué en Liniers de Bahía, un club que siempre trabajó en sacar jugadores a otro nivel», se expresaba. (Nota: El Caletense)