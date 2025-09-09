Importante Jornada de Salud Extendida en el C.A.P.S. Micaela Santana

Las Heras-, Desde el hospital local, informaron sobre el gran éxito de la Jornada de Salud Extendida, organizada por el Departamento de Salud Comunitaria en el C.A.P.S. Micaela Santana.

Desde las primeras horas se contó con una gran asistencia de vecinos y vecinas, y el equipo trabajó intensamente para responder a cada demanda.

Fueron muchísimas las personas que se acercaron, y en algunos casos la cantidad de horas disponibles no alcanzó para cubrir a todos.

Desde el nosocomio piden disculpas a quienes no lograron obtener turno, y quieren transmitirles que se va a repetir esta jornada lo antes posible, en cuanto se tenga la oportunidad de hacerlo.

Este tipo de encuentros son la manera más práctica de llegar a los vecinos que, por distintos motivos, no pueden concurrir al hospital durante la semana.

Desde la organización agradecen a todos los que participaron y confiaron en nosotros. Vamos a seguir acercando salud a nuestra comunidad, porque la salud es un derecho y debe estar cada vez más cerca de todos y todas. #AreaDeComunicacion

