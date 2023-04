Es maquinista, esta sin trabajo y limpia vidrios para mantener a sus 5 hijos

Las Heras-, El pasado sábado, mientras este medio cubría eventos, nos detuvimos en la esquina de Ameghino y Ramos Mejía y nos encontramos con Sebastián, un limpiavidrios que se ubica todos los días en la esquina de los 4 semáforos.

Nos contaba que vendía panchos en la plaza, pero en una fiesta en el mes de marzo cuando le trasladaban su carro hasta su casa, se perdieron sus ollas del carro .

-«Publique en el Facebook hermano para que me las devuelvan, pero nada, nadie las encontró parece, y bueno un día se me termino la poca platita que tenía ahorrada y dije algo tengo que hacer».

SI DIOS me bendice todos los días con salud, tengo dos manos y dos piernas, así que algo tengo que hacer.. y me compre este secador de vidrios, agarre el balde de mi casa le puse agua y un chorrito de detergente y dije «Vamos a limpiar vidrios y a esta esquina me vine, eso si le pedí permiso al jefe del comercio grande ( Musimundo) si no le molestaba que estuviera acá antes que nada ..

🛑Le preguntamos si tenía algún oficio ?

S: Soy maquinista dice el y relataba los tipo de máquinas que sabe usar, pero enseguida dice que esta re difícil entrar en una empresa a trabajar, pero igual miedo al trabajo no le tengo .. hago cualquier changa, limpio patios, pinto casas o salones, algo de electricidad se.

S, continúo diciendo que; «Tengo dos hijos de 11 y de 5 años conmigo, mis otros tres hijos viven con su mamá en otro lugar y bueno, cuando puedo y me sobra un manguito le mando por el correo a ellos.

🛑SEBAS y cuantas horas estas en el semáforo limpiando vidrios de autos? Y recibís la ayuda de la tarjeta alimentar u otros beneficios?

S: – No hermano , esa ayuda es para la gente que realmente la necesita, yo necesito igual pero yo puedo salir todos los días a ganarme el pan para mis hijos y para mi . Soy sano tengo dos manos y dos piernas.. puedo agarrar una pala .. mucha gente no tiene la bendición que yo tengo…

S: Y acá en el semáforo estoy 5 o 6 horas .. hay días que se haces algo de platita aunque sea para comprar un pedacito de carne y otros días se hace lo justito y con exclamación acota DIOS ES GRANDE, UN PLATO DE COMIDA TENGO YO Y MIS HIJOS , no importa si hoy es sopa o mañana es fideo hervidos o un guiso con carne, algo todos los días en la mesa se tiene, mucha gente no tiene un plato de comida todos los días en su mesa..

🛑Y la gente te coopera Sebas,, ?

Y hay gente que si , otros pasan me miran y se ríen, otros ven a mi nene y le regalan golosinas , pero en fin, en la calle hay de todo…

🛑Sebas,… un mensaje final para la gente?

La vida es dura, se nos complica muchas veces, pero lo más importante es saber valorarte como persona que te podes ganar todo dignamente, a veces costara un poco más otras veces un poco menos, pero lo importante es demostrarte a vos mismo que podes.

Que no necesitas que otros te resuelvan tus problemas, si yo mando a mis hijos a algún comedor escolar o merendero, listo, solucione un problema, mis hijos tienen un plato de comida todos los días. Pero yo puedo solucionar ese problema, es trabajar de lo que sea y comprar yo la comida y comer con mis hijos en la mesa ..

Sebastián culminó está entrevista diciendo: LES ENCARGO SI SABES DE ALGUNA CHANGA O DONDE NECESITEN UN MAQUINISTA, ACA ESTOY, EN EL SEMAFORO ……

Y se fue a seguir limpiando vidrios .💯👌

🛑GRACIAS SEBASTIAN POR DEDICARNOS 45 MINUTOS DE TU VIDA PARA CHARLAR