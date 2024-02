Santa Cruz-, El pasado fin de semana, el Parque Patagonia Argentina fue nuevamente el escenario de una aventura memorable para los entusiastas del senderismo. Apasionados de la naturaleza y el deporte se reunieron para embarcarse en una escapada de dos días para explorar los impresionantes paisajes que ofrece la región.

El Portal Cañadón Pinturas, uno de los accesos públicos del Parque Patagonia, fue el punto de partida para los aventureros que exploraron la majestuosidad del noroeste de Santa Cruz. recorriendo unos 23 km de paisajes de cañadones, estepa y meseta y la fascinante historia de la región.

El recorrido por el Portal Cañadón Pinturas y el circuito “Huella de Gradín” ofrecieron a los participantes una travesía única, permitiéndoles conectar con la historia geológica y cultural de la región.

El entusiasmo y la admiración fueron palpables entre los participantes. Para Augusto De Paula, proveniente de Puerto San Julián, la experiencia fue “algo maravilloso, que no fue solo caminar. Vinimos a conocer el Centro de Interpretación y Planetario. Es algo sorprendente. Los invito a todos que vengan, no se van a olvidar nunca de este recorrido” señaló, al tiempo que agradeció “esta genialidad, el compromiso y el sentido de pertenencia de todo el equipo”.

Desde San Carlos de Bariloche vino Jessica Gallardo, que apenas se enteró por internet, completó el formulario, preparó las cosas y llegó. “Si bien el recorrido fue largo, no tenía tanta exigencia, hubo mucho calor. Lo bueno es que nos pudimos meter al río y después, por la noche, hubo una actividad en la proveeduría de La Señalada con música, una actividad muy linda. Me sorprendió mucho los colores de Tierra de Colores”, relata. “Lo recontra recomiendo, me gustó muchísimo”

Desde Gobernador Gregores, Mario Sánchez expresó su alegría por participar en estas caminatas: «Vengo de Gobernador Gregores, me enteré por las redes y los portales de noticias de Calafate y con Edgardo somos caminantes hace años, así que cada vez que nos juntamos, hacemos de estas caminatas lindas. El año pasado me perdí el primer encuentro, nos enteramos, pero no alcanzamos a inscribirnos. Vemos que hay mucha gente de la localidad, también, que nos parece bárbaro. Éramos alrededor de 70 personas. El día nos acompañó mucho. La caminata fue larga pero muy linda».

«Edgardo Aquino, de El Calafate, reflexionó sobre la importancia de la sostenibilidad y el esfuerzo colectivo: “Es hermoso el parque, está todo muy lindo y la idea es que todo esto sea sostenible. Que se animen a venir, porque es precioso. Se nota el esfuerzo de la gente que está trabajando acá”.

“Tengo dos amigas con las que nos conocemos hace 25 años”, nos cuenta Yanina Haag, una de las participantes de la primera edición del Encuentro de Senderismo en los Cañadones de Parque Patagonia. “El año pasado fuimos por primera vez con ellas y me volví enamorada del lugar. Además, soy de Comodoro Rivadavia y Perito Moreno nos queda a menos de 400 km, entonces eso ya es un punto a favor para viajar hasta este lugar” cuenta Yanina.

Esta vez participó del encuentro con su familia y disfrutaron de la experiencia culinaria y cultural en la zona. “Fuimos al sector de La Señalada, donde hicieron unos choripanes increíbles junto al fogón. Todo nos pareció realmente un trabajo en equipo de muy buena calidad y emplazado en un lugar que no te imaginas que vas a encontrar eso ahí en el medio de la estepa. El Centro de Interpretación es hermoso, me encantó la charla sobre las estrellas, aprendimos un montón”.

Los participantes quedaron muy entusiasmados y ya están preguntando cuando será el próximo Encuentro de Senderismo.