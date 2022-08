Importante capacitación dirigida a docentes de nuestra localidad

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital Las Heras, anunciaron que el Equipo de Capacitación de Enfermería, la semana pasada realizó una capacitación sobre RCP, uso de DEA y Maniobra de Heimlich.

La misma fue dirigida a docentes de nuestra localidad.

De dicha capacitación nació éste mensaje enviado por el profesor Fernando Gutiérrez, que hace poco llegó a nuestra ciudad desde Misiones, buscando un futuro en nuestra ciudad:

«Agarré el celular y puse en el GPS; «Hospital de las Heras». Me coloqué los auriculares y me dirigí caminando por la calle Alem para luego tomar la 13 de Diciembre hacia mi destino. La intención era conocer más Las Heras, ya que hacía poco tiempo que había llegado. Minutos antes leía algo sobre sus inicios allá por alrededor de 1906 con la llegada del Ferrocarril y mientras caminaba reflexionaba sobre su basta y profunda historia. También iba observando el paisaje y no pude menos que tomar unas fotos.

Cuando llegué al hospital y entré me sorprendió bastante lo grande y moderno que era, todo estaba impecable. Entonces ingresé a la sala donde se dictaba la clase de RCP, me senté y me dispuse a observar y escuchar atentamente, era un lugar muy acogedor y tranquilo.

Cada uno de los profesionales explicó su parte, primero de forma teórica y después práctica. Después hicimos grupos de cuatro integrantes, entonces mientras nos explicaban nos mostraban y platicábamos. Eso nos ayudó a fijar todo lo que se dijo durante la charla.

Por otra parte fue muy interactivo; podíamos hacer preguntas y dialogar con los profesionales que todo el tiempo nos querían transmitir enseñanzas positivas, eso hacía que todo fuera más divertido además de instructivo. Fue una experiencia muy grata que sin duda alguna volvería a repetir, además de compartirla con otros. Así también nos enseñaron el valor de la vida y como, con procedimientos sencillos, podemos ayudar a salvarla y uno nunca sabe cuándo puedan salvar la nuestra.»