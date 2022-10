La gobernadora está mal informada y es inaplicable la recuperación de días

Provinciales-, El secretario general de ADOSAC, Javier Fernández brindó su postura sobre los dichos de la gobernadora frente a la conciliación obligatoria. Consideró que la recuperación de días debe ser un tema tratado y consensuado con los docentes y no aplicarse de manera forzosa.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogó con el programa radial “ElCaletense.Net”, se pronunció frente a los dichos de la gobernadora Alicia Kirchner, en la que dijo que «a los docentes se les dio todo lo que querían. Continuar el paro o no depende de ellos», tras su paso por Caleta Olivia.

«Está mal informada y es lamentable que no esté al tanto de lo que está sucediendo. Vamos a ser claros y honestos, la cláusula gatillo la venimos pidiendo y hay una contrapropuesta que la incluye. Esta cláusula incluía el mes de agosto por la sencilla razón porque desde agosto más el 20% no solo igualábamos la inflación, sino que la superábamos por algunos puntos y esa es la oferta para no perder contra la inflación. Esta propuesta que fue la última que la anterior ratificada sigue dejando a los docentes por debajo de la línea de la pobreza».

Fernández mencionó que es triste escuchar las expresiones de la mandataria que se encuentran muy lejos de la realidad.

«Por más que hayan tomado la decisión de aceptar de los otros sindicatos, nos permite la discusión y el análisis en esta posibilidad de tener lo mejor «.

Hoy fueron nuevamente convocados en el marco de la conciliación obligatoria, en el marco del paro por 96 horas.

Además, sobre el nivel de acatamiento al paro, Fernández mencionó que supera el 70%

Sobre el plan de recuperación de días, el secretario manifestó que «cuando no es consensuado con los docentes no llega a buen puerto. Son dispositivos que ya están en marcha pero bajo ningún término va a suceder esto. Hay dispositivos que se están usando y seguramente se implementará las escuelas de verano si se quiere. Hay muchas escuelas que perdieron clases por las condiciones edilicias hay muchas cosas para mejorar, esto no va a funcionar si no se discute con los docentes de forma colectiva». (El Caletense)