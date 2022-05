Las Heras se consagro campeón provincial en Puerto Deseado

Provinciales-, La selección principal de futsal (CAFS) de LAS HERAS, se consagró campeón del torneo provincial de selecciones que se disputó durante el fin de semana en la localidad de Puerto Deseado.

En definición por penales frente al seleccionado de la cuenca carbonifera, llegó el grito de campeón para el conjunto lasherense dirigido por la dupla Hugo «GATO» Segura y Luis «PAJARITO» Saraza.

El plantel campeón estuvo compuesto por: SEBASTIAN MÉNDEZ, EMANUEL CARRIZO, JOHN SÁNCHEZ, DIEGO TOLEDO, LEONARDO TOLEDO, NICOLÁS VILLASANTI, CRISTIAN MOREIRA, JORGE ROMERO, WILSON FERNÁNDEZ, KEVIN SOTO, BRUNO SETUAIN Y ROMÁN MORALES.

#SÍNTESIS DEL COTEJO:

🟢LAS HERAS 3 Vs. 3 CUENCA CARBONIFERA, EN DEFINICIÓN POR PENALES 4 A 3.

🔴EXPRESIONES DE VANESA ZUÑIGA, QUIEN IMPULSÓ LA PARTICIPACIÓN DE LAS HERAS EN EL CERTAMEN PROVINCIAL:

Les presento la selección de Las Heras de futsal CAFS. MI selección de cafs. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por ir a demostrar el buen futbol que tenemos en la ciudad, por estar dispuestos a representar a cada uno de nosotros sin pedir nada a cambio. Solo tener amor a la camiseta. Solo yo se lo difícil que fue el trayecto pero la misión está cumplida. Ya están allá. No me importan los resultados, soy feliz con demostrar que seguimos vivos. Hugo a vos ya no se que más decirte ni como agradecerte, gracias por seguir con todas mis locuras. Esto recién empieza. Vamos Las Heras Carajo.

Gracias a Mauricio Gomez, a la Intendencia JMC por hacer que los chicos puedan llegar a destino. Gracias Mauri Cabrera por hacer que nuestra localidad nos represente y recibirlos con los brazos abiertos.

Gracias a todos. Soy muy feliz.

Espero que llegue la otra parte del plantel, vamos que hay equipo.

#Huevos #Garra y sobre todo #Corazon.

*Cuando sus piernas no puedan más, corran con el corazón. (Nota: Tercer Tiempo / Fede Tco Vallejo)