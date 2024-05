Millonario robo de cobre en Pico Truncado y Las Heras

Regionales-, Una seguidilla de robos se vienen dando en areas explotadas por la empresa CGC fuentes de la empresa comentaron a Truncado Informa que en YPF los robos son iguales o mayores en cantidad de material sustraído y de hechos.

«Es muy inusual la cantidad de robos, estos no son dos o tres tipos recorriendo el campo, se suben a un palo cortan dos o tres tramos, lo tiran en una chata y se van, aca hay logística y coordinación, los ladrones comunes no tienen la capacidad de cortar 29 palmas y llevarse 4 kilómetros y medio de cobre» afirmaron.

«Una cosa que no se tiene en cuenta en estos casos es la cantidad de dinero que pierde la provincia, ya que mientras los pozos dejan de producir es plata que Santa Cruz no recibe y ni te cuento de la Justicia que en estos casos lo toma como un delito menor, de todo lo robado no recuperamos ni el 10% y eso que lo que roban en Santa Cruz lo funden a miles de kilómetros de la provincia.

ROBOS EN EL MES DE MAYO EN LA EMPESA CGC:

14/05/24 Cria 1° Las Heras.

SINTESIS DEL HECHO: carácter de inspector de protección de activos, operadora CGC, fecha 11/05/2024, 17:58 hs., a través de sistema de alarma GUELSUP se detecto el corte de energía en la línea eléctrica principal del Pozo CW 55 de Bateria CW 2, constatando posteriormente que autor/es ignorado/s, previo escalar postes de maderas, sustrajeron 500 metros de cable de cobre desnudo de 35 mm. Ubicación real latitud 46°32’43.96″S, Longitud: 69° 1’28.50″0. No sindico sospecha de autoría, ni valuó.-

23/05/24 Cria 1° Pico Truncado.

En fecha 22/05/24 siendo las 16:41 hs, aproximadamente, toma conocimiento a través de Command Post, que autor/es ignorado/s mediante la utilización de motosierra y elemento contundente (hacha), provocaron corte y derribaron 29 palmas y sustrajeron 4.500 metros de cable de cobre desnudo de 35 milímetros correspondiente a la línea eléctrica principal Cañadon Minerales 1251. No sindico sospecha de autoría, ni valuo. Se realizaron diligencia de rigor en forma conjunta con personal de la División Gabinete Criminalistico local.-

25/05/24 Cria 1° Pico Truncado

En la fecha de hoy siendo las 05:10 hs, aproximadamente, toma conocimiento a través de Command Post, que se detectó el faltante sobre la línea principal de ETS-CM1004, un total de 3.600 metros de cobre desnudo de 35 milímetro y un total de 23 palmas cortadas. Se realizaron diligencia de rigor en forma conjunta con personal de la División Gabinete Criminalistico local.-

27/05/24 Cria 1° Las Heras

carácter de inspector de protección de activos, operadora CGC, fecha 25/05/2024, 15:20 hs., tomo conocimiento por medio del COMMAND POST, que persona/s ignorada/s previo escalar poste (madera) de energía sustrajeron cable cobre 35 mm, 750 metros, de palmas, de Pozo 3061 de Batería PC 305, dejando desenergizada línea de pozo 2179 de Batería PC 305. Ubicación real latitud 46°31´26.61” 68°46´5.67”. No sindico sospecha de autoría, ni valuó.-

La empresa evaluó la pérdida de cobre, palmas y mano de obra para reponer las líneas en unos 50 millones de pesos.

