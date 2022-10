Néstor Kirchner y sus 10 frases más recordadas

Nacionales-, La impronta del expresidente fallecido en octubre de 2010 quedó marcada a fuego en sus palabras. Sus expresiones más recordadas.

Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner y quien murió un 27 de octubre de 2010 cuando, mientras el país participaba del censo nacional, se conocía la noticia de que el ex presidente y marido de la entonces presidenta Cristina Fernández fallecía en su casa de Río Gallegos al sufrir un infarto que dejó paralizada la vida política argentina, que perdía a uno de sus exponentes más prolíficos y auténticos desde la vuelta a la democracia.

El homenaje de la dirigencia del Frente de Todos a Néstor Kirchner

Sus discursos, así como también sus formas, fueron siempre la impronta que más reflejaba su manera de ser que, como han contado de manera repetida quienes lo lograron conocer de manera privada, no cambiaba ni a puertas cerradas. Aquí, diez de sus expresiones más paradigmáticas. – Poema «Quisiera que me recuerden», del joven desaparecido Joaquín Areta durante la última dictadura militar, citado por Néstor Kirchner: «Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias y canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la brisa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre». – «A los jóvenes les digo que sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo». – «No se enojen si hay chicos jóvenes argentinos que protestan, los que sufrimos, los que vimos lo que pasó en esta Patria, abrazamos fuertemente la democracia, a los chicos no los maneja nadie, ese es el cuento de siempre…» –

En la Asamblea General de las Naciones Unidas: «La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina. Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y por ello insistimos en apoyar de manera permanente el fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos y el juzgamiento y condena de quienes los violen». –

En la Cumbre de las Américas de 2005, ante George W. Bush: «Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja; es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren.» – De sus primeras palabras como presidente: «Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.» – De sus palabras en 2005 luego de su gira por Alemania, en la que negó la posibilidad de reabrir el canje de deuda para bonistas que no habían ingresado al mismo en una primera instancia: «Hay vida después del fondo». –

De sus clásicas palabras para enfrentarse al oligopolio mediático del Grupo Clarín, opositor a su gobierno: «El canal de cable Todo Noticias es, como dicen unos amigos, Todo Negativo». – «Nosotros no lucramos. Tenemos convicciones e ideas. No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la Patria(…) Clarín, hablá con la verdad. Decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa Clarín…. por qué estás tan nervioso? Hacé democracia, sé abierto, usa los medios para informar y no para desinformar.» –

Fragmento de su discurso del 25 de mayo de 2003, al asumir el cargo de presidente: «Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.» (Info News)