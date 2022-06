Petroleros: El Gob.Santacruceño debe tomar una decisión madura y exigir un plan de inversión a las Empresas que explotan los yacimientos

Provinciales-, Luego del cuarto intermedio, hoy se retomó la audiencia en el marco de la conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo de la Nación, dictó por el conflicto con Interoil.

En el citado encuentro y a pedido de la parte Gremial, la Empresa ingresó al Expediente la documentación que acredita el pago de las obligaciones laborales requeridas, agregando que un plazo de 30 días, se encontrarán disponibles en los Yacimientos Campo Molino Oeste, Océano e Indio Oeste, los equipos generadores a gas, para la alimentación de energía a los pozos que se encuentran sin producción, solicitando el tiempo para su traslado ya que físicamente no se encuentran en la Provincia.

Más adelante la representación Gremial expresó que existieron avances en algunos cumplimientos requeridos, pero que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz no definió una postura, respecto a las responsabilidades adquiridas en los contratos de concesión otorgadas a la firma Noruega, para la continuidad o no, como operador de las áreas, en un claro presente de desinversión.

Al término de la audiencia el referente Petrolero Pedro Luxen dijo: “si bien logramos esclarecer algunos puntos, la cuestión de fondo no está definida, es necesario establecer un plan de inversión para revertir la caída de la producción y poner en valor los yacimientos maduros, es decir que la situación de raíz no se resolvió, a esta altura exigimos que se cumplan los 20 puntos que firmamos el año pasado y si no que se vayan, no se pueden dilatar más las cosas”. Sostuvo el referente del Gremio que lidera Claudio Vidal

Los encuentros estarán dados en el transcurso de la próxima semana en dependencias del Ministerio de la Producción de la Provincia, quién ha convocado a una mesa de trabajo.

Las partes se reunieron en la cartera laboral, con la presencia de los referentes Sindicales Pedro Luxen y Juan Balderas. Por la empresa INTEROIL ARGENTINA SA y IOG RESOURSES SA., lo hicieron Hugo Quevedo y Lindor Martín, compareciendo a pedido de la parte Gremial y en representación del Ministerio de Trabajo Guadalupe Novas y por el Instituto de Energía de la Provincia, el Gerente de Hidrocarburos Facundo Morales