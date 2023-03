Se celebró El patrono San José Obrero en la localidad

Las Heras-, La comunidad lasherense celebró sus fiestas patronales este domingo con una emotiva procesión por el casco céntrico, encabezada por el obispo auxiliar, Monseñor Fabián González Balsa. En su homilía, convocó a la sociedad a no quedarse quietos, de brazos cruzados y a poner la mirada en los más necesitados.

Con una emotiva procesión, la comunidad de Las Heras celebró las fiestas patronales, presididas por Fabián Gonzalez Balsa, obispo auxiliar de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El Monseñor presidió la eucaristía realizada en la plaza General San Martín junto al nuevo sacerdote que integra la comunidad religiosa local desde los primeros días de marzo, el padre Cristian Gabriel Desbouts, presentado oportunamente este domingo en la celebración litúrgica.

La procesión a San José partió desde la parroquia que lleva su nombre, y recorrió distintas arterias de la localidad para desembocar en la plaza General San Martin, donde se celebró la misa en honor al santo, padre putativo de Jesús de Nazaret. Ante un importante número de fieles, la imagen de San José Obrero fue venerada por las calles de Las Heras, en oración silenciosa y bocinas que acompañaron el recorrido del Santo en un día que acompaño el buen tiempo y reinó el fervor de sus devotos.

Monseñor Balsa, en su homilía, presentó al padre Desbouts: «También estamos celebrando un tiempo providente para nuestra comunidad, nos acompaña el padre Cristian, y con su presencia, vamos a poder seguramente acercarnos más y mejor, acercarnos a aquellos que solicitan lo que fuese, el bautismo, alguna unción, alguna charla, alguna visita», indicó.

Por otra parte, haciendo alusión a la festividad de San José dijo: «Él, hoy, quiere acompañar a todos, sin excepción, y como decía la primera lectura hermosamente, uno ve apariencias, y Dios ve el corazón, ve lo profundo, ve lo que realmente es, nosotros no siempre aceptamos con nuestro mirar, y por eso necesitamos y se lo pedimos al Señor: dame tu luz, que esté mi corazón, mi vida, iluminada por vos. Y de esa manera vamos a poder decir y hacer, no quedarnos en palabras», y continuó: «Hoy celebramos un San José que lo que ve en los sueños, lo pone en práctica, no se queda con ilusiones, con deseos, sino que lo concreta, por eso sería lindo que, como Iglesia, como comunidad, podamos pedir estas gracias, estos regalos no quedarnos quietos», enfatizó.

Balsa convocó a los fieles a no quedarse de brazos cruzados y colocar la mirada en los que más necesitan, y llamó a «dejarnos iluminar por el señor, responder a la misión que él nos pide, responder sin perder tiempo y creyendo, así como este ciego sanado le dice a Jesús», remarcó.

Por último, señaló que se aproximan tiempos en donde queda mucho por hacer: «Celebrar, no es solamente hacer una fiesta el día de San José, nuestra forma de celebrar es actualizar, hacer presente y pasar todo lo que celebramos por el corazón para ser fecundos, hay mucho por hacer en nuestra comunidad, por eso el Papa Francisco nos invita que cada uno de los bautizados salga y esté en permanente acción, en permanente tarea, en permanente trabajo, no a lo loco, sino con los criterios del Evangelio, con los criterios de la misma palabra del Señor, por eso es que queda, hermosamente, mucho por hacer», expresó. (La Opinion Austral)