Cañadón Seco-, Cierre institucional de la Comuna // Se realizó en instalaciones del auditorio comunal de Cañadón Seco el acto de cierre institucional 2023 de la Presidencia de la Comisión de Fomento. Con la presencia de autoridades, vecinos ilustres, y habitantes del pueblo, también hubo reconocimientos a jóvenes y talleres culturales.

Al inicio del acto, se realizó la lectura de la rendición de cuentas de cada dependencia de gobierno de la comuna. En este aspecto, se informó que la Dirección de Desarrollo Social realizó una inversión total de $27.914.839, mientras que la Dirección de Deportes erogó un total de $21.550.000. La Dirección de Cultura $45.908.907 y la Dirección de Recursos Naturales y Salubridad $38.488.070. En tanto, la Dirección de Obras y Servicios erogó $261.565.677.

Las distintas áreas llevan adelante programas asistenciales, de becas, educativas, culturales, deportivas. Además se ha hecho una gran inversión en construcción de espacios para diferentes actividades deportivas, muchas de las cuales han sido solicitadas por los vecinos, así como diferentes obras destinadas a la comunidad que se han logrado concretar.

En este sentido, vale decir que la comuna tuvo un gasto del presupuesto 2023 de $775.903.758 con un ingreso de $871.000.000, un endeudamiento del orden de $50.000.000 que ha destacado un equilibrio fiscal del orden del 4 %, que además de un comportamiento responsable de la administración, es el resultado de una recaudación mayor a la estimada.

“Hemos puesto de manifiesto y hemos demostrado que a pesar de todos los fenómenos contrapuestos experimentados, con la idea de gestionar y de administrar con responsabilidad, de ser rigurosos, austeros, meticulosos y cuidadosos de los recursos que son de la comunidad, que para eso se recauda, hoy venimos a decir que tenemos equilibrio financiero”, expresó el presidente de la Comisión de Fomento ante el público presente y destacó: “Justamente por aplicar de esa manera las políticas de administración comunal”.

“Por qué tenemos ese resultado – preguntó – porque desde los tiempos de San Martin se establecieron dos cuestiones centrales en el manejo de la cosa pública y que nosotros la asumimos categóricamente.” Señaló.

“Una, es la que establece: que paguen más los que más tienen y los que menos tienen paguen menos. Y la otra es: si yo tengo como ingresos y recursos económicos que se incorporan al funcionamiento de la administración, 10, tengo que gastar 8, y 2 guardarlos y generar reservas para los tiempos difíciles que vienen, como por ejemplo los tiempos que vienen ahora en nuestro país”.

“Cuando aplicamos esas dos concepciones en una sola filosofía de gestión, el resultado es el equilibrio fiscal, eso es lo que demostramos en esta gestión”, subrayó el primer mandatario de la comuna y agregó: “Si un estado no asume la administración con responsabilidad fiscal, si no hay responsabilidad política de quienes deben conducir el estado, si no hay responsabilidad institucional y no hay responsabilidad individual y personal de quienes conducen, el problema no es problema del estado, el problema es de los que conducen. Entonces no hay que destruir el estado, hay que echar a los que conducen mal el estado. Ahí está la diferencia y ahí está la clave”.

Para graficar esta definición el jefe comunal utilizó la metáfora: “si una gallina pone un huevo podrido no hay que matar a la gallina, hay que eliminar el huevo podrido”.

Soloaga dio cuenta entonces de la cultura de la administración y la ética en la responsabilidad del liderazgo institucional que se ha tenido en Cañadón Seco. Y por ello marcó que la diferencia a favor en el presupuesto permitió seguir construyendo para su pueblo, y sin recibir nada del gobierno provincial que se fue.

Por eso manifestó más adelante que “la política no debe ser ajustada, la política es quien debe ajustar y debe erradicar a los corruptos, a los ladrones y a los chantas que ensucian y dañan la política. Explicó también que “las políticas de ajuste, de devaluación, de endeudamiento, de dolarización no resolvieron nunca las situaciones económicas en ningún país en la historia de la humanidad”.

“Estas políticas económicas ya conocidas, que no son nada nuevo, hoy se aplican en nuestro país con un salvajismo y una bestialidad nunca vistos, representan ni más ni menos que una bomba en la panza de gente”, aseveró e insistió en que “si nosotros permitimos este tipo de políticas estamos permitiendo que se saquee la patria, que se ponga de rodillas a la Argentina, que la nación sea humillada y la Patria no se entrega, no se regala, la Patria se defiende”, exclamó.

Reconocimiento

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, acompañado por su gabinete de trabajo realizó en el marco de este acto institucional, el reconocimiento a jóvenes que se han destacado durante el año 2023 por su buen comportamiento, respeto, compañerismo y además representaron a la comunidad en actividades deportivas y culturales.

Soloaga se refirió a estos jóvenes como una generación que va construyendo su futuro con mucha responsabilidad, con mucho compromiso hacia la comunidad. “nuestra nueva generación viene avanzando con responsabilidad, ilusiones y sueños grandiosos para enfrentar los grandes desafíos que la sociedad les va exigiendo hoy y les va a exigir en el futuro”.