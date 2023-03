Soloaga: Hay que rendir cuentas de pie ante el pueblo y no de rodillas ante los poderosos

Provinciales-, En el marco del encendido discurso que pronunciara el lunes al dejar inaugurado el periodo institucional 2023 de Cañadón Seco, el jefe comunal Jorge Marcelo Soloaga puso en contexto la planificación estratégica que se procura llevar adelante en esa pequeña localidad santacruceña.

Dejó sentado que la misma radica no solo en la necesidad de atenuar el impacto indirecto que provoca en gran parte del mundo la sucesión de eventos bélicos, financieros, medioambientales y sanitarios, que en muchos casos llevan a la pobreza, a la miseria y a muerte, pero también planteó el anacrónico e injusto reparto de los recursos coparticipables en Santa Cruz.

En otro tramo del discurso en relación a los recursos financieros que ingresan por regalías mineras que no se coparticipan a municipios y comunas manifestó que el Ejecutivo debe dar explicaciones de pie ante la gente de los pueblos del interior, así como lo hace cuando va a Huston, Canadá o Australia “para rendir cuentas a los poderosos de la minería y de los hidrocarburos”.

Ello lo llevó a parafrasear un dicho del pensador y escritor Arturo Jauretche cuando el mismo afirmó que “es malo el gringo que se lleva lo nuestro, pero es peor el criollo que se lo permite”.

CONSIGNAS DE UNA PERINOLA

Luego, a modo de explicar la realidad que se vive, mostró ante el auditorio una simple perinola (o pirinola) que tiene seis caras con diferentes consignas “pero para las poderosas empresas internacionales que operan en Santa Cruz solo existe una consigna:

“toma todo”.

Por el contrario, afirmó “en la perinola del pueblo la consigna es otra: todos ponen, porque los pueblos priorizan la concepción trascendente de la solidaridad para garantizar justicia, dignidad y felicidad y evitar que se generen situaciones de conflictos e incertidumbre como las que actualmente padece una localidad santacruceña hermana por el cierre de una minera”. Aunque no la nombró era evidente que se refería a Gobernador Gregores.

“Nosotros no queremos eso porque tanto el petróleo, la minería y la pesca no son simples commodities, tal cual es la mirada de los economistas y financistas. Para nosotros son recursos soberanos y estratégicos de y para la gente. Es por ello que queremos un Estado que defienda y maneje en función de los intereses del pueblo y no en función de los intereses empresarios como lo señalaba el General Perón”, lo que implica, expresó, la actitud institucional de “plantarse con firmeza, decisión y agallas”, puntualizó.

DEUDA EXTERNA Y PROCESO INFLACIONARIO

Previo a ello, no había dejado pasar por alto la crítica situación que afronta toda la Argentina, sobre todo por la histórica deuda externa de 45 mil millones de dólares que dejaron aquellos que llegaron al poder “como verdaderas gavillas para el abordaje y el saqueo, al punto tal que el primer gran endeudador que recuerda la historia del país, (Bernardino) Rivadavia, queda reducido a una mínima expresión, fue un nene de pecho, frente al endeudamiento provocado al país por

Mauricio Macri”.

Referenció que esa deuda es uno de los motivos del proceso inflacionario que soporta nuestro país que sigue creciendo y somete a los argentinos, reduciendo sus perspectivas de desarrollo y también hace que disminuyan sensiblemente las reservas del Banco Central. “Esto tiene que poner en alerta a quienes tenemos responsabilidades de conducción en pueblos grandes o chicos ya que a ello se suma la crisis de dos bancos de EEUU ante lo cual la FED, Banco Central de los Estados Unidos, y los bancos centrales europeos han acordado un salvataje financiero de emergencia para frenar otra de las tantas crisis mundiales que se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo van a terminar. Y puede repetirse lo del año 2008 cuando el mundo sufrió las consecuencias y nosotros la padecimos con el despido de cientos de trabajadores de la actividad petrolera”, rememoró. De allí que habló de la necesidad de crear fondos anti cíclicos en prevención de nuevas contingencias económicas, por ello en Cañadón Seco los fondos que se disponen se invierten de manera racional sin descuidar su desarrollo, a pesar de la marginación y hostigamiento a la que es sometido por quienes tienen una mirada “miope y obtusa”.

“PECAR DE IRRESPONSABILIDAD”

En consecuencia, puso de relieve: “si quienes tenemos en esta provincia responsabilidades institucionales “no advertimos, y no nos preparamos para estas coyunturas cruciales, pecamos de verdaderos irresponsables con el destino de nuestras comunidades. Abordó también la cuestión minera señalando: “No nos sirve que Santa Cruz sea la tercera provincia exportadora de la Patagonia y sexta del país de metales preciosos por parte de mineras multinacionales que obtuvieron un ingreso de 1595 millones de dólares en 2022 y en la práctica, resaltó, solo dejan aquí las migajas con un miserable 3 % de sus ganancias en concepto de regalías mineras”.

“OTRA SANTA CRUZ”

En el último tramo de su discurso, en relación a la Santa Cruz de este tiempo consideró: “queremos una Santa Cruz con una nueva Constitución, la que tenemos pertenece a otro tiempo, a otros protagonistas, a una época nefasta de dictadura y muerte, un nuevo contrato social entre los santacruceños para definir nuevas y claras escalas de valores inquebrantables, un acuerdo político, social y económico con todos los protagonistas centrales de la vida política, gremial, social, cultural, económica de Santa Cruz, sin mezquindades ni egoísmos, con grandeza y humildad. Queremos una nueva fórmula de Coparticipación de nuestros recursos fiscales, justa, federal, solidaria, ajustada a nuestro tiempo y a los tiempos y generaciones que vienen”.