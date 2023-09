(VIDEO) Llego al cine: SAW X

Sinopsis de la película: John Kramer (Tobin Bell) está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer

La película es apta para mayores de 18 años y tiene una duración de 119 minutos.

La misma será proyectada en los siguientes días y horarios.

Jueves 28 al domingo 01 a las 18 Hs y a las 22 Hs .