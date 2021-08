Camila Garay agradeció y sigue contestando mensajes en sus redes sociales

Las Heras-, Luego de superar la 3ra etapa, la joven artista público un sentido agradecimiento que dice lo siguiente:

Hola a todos❤

Quiero agradecer a toda la gente hermosa que me está llenando de amor! Me hace muy feliz sentir que hay tanta gente que se pone contenta conmigo, con lo que transmito. Acá sigo contestando cada mensaje que me envían🙏 Siento muchas emociones en este momento, es una locura todo esto, pase una de las mejores noches de mi vida ya que cante una canción de @montaner delante de él ❤ Estoy muy feliz del robo y de saber que compartí escenario con una gran artista como @biancherutti ya que se lo merece!! Muchas gracias @mauyricky por cada palabra, por ayudarme a mejorar cada vez más! Y también muchas gracias @felidiazb que sin ella no se logra todo lo que se ve en el escenario! Vamos @lavozargentina ✌🏼❤🔥

VIVA LA MUSICAAAA