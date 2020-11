La Argentina comprara 25 millones de dosis de la vacuna rusa

Nacionales-, El presidente Alberto Fernández confirmó que se realizará una primera compra de esta vacuna contra el coronavirus. Unas 10 millones de dosis llegarían antes de fin de año y otra tanda durante los primeros meses del 2021.

El presidente Alberto Fernández confirmó que la Argentina obtendrá un total de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V. En diciembre llegará una primera tanda con 10 millones de dosis, y las otras 15 millones llegarán al país durante la primera quincena de enero.

«Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan dvacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo», admitió el mandatario.

Durante la tarde Alberto Fernández habló con Radio 10 y afirmó: «Me han ofrecido vacunarme algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna pero no me parece justo, por eso no me vacuné».

«El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente», señaló Fernández, quien «por supuesto» se sometería a la profilaxis contra el coronavirus «si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá».

«Yo confío mucho en que vamos a tener la vacuna. Así como estamos trabajando con Rusia, también estamos trabajando con otros laboratorios que están produciendo vacunas porque queremos garantizar tener vacunas para los argentinos», afirmó Fernández esta tarde.

La vacuna contra el coronavirus tendrá que contar con la aprobación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina antes de llegar al público local, y Fernández anticipó que «el precio de la rusa está más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen».

Fernández explicó el por qué del viaje de Carla Vizzotti: «A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente».

El acuerdo alcanzado con Rusia se concretó tras el viaje, que tuvo lugar entre el 17 y el 26 de octubre, informaron desde la agencia Sputnik News.

«Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más», detalló el jefe de Estado.

En otro orden de cosas, Alberto Fernández sostuvo que no tendría problemas de inmunizarse con la vacuna rusa, pero señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina.

La vacuna rusa para Argentina se producirá en India, Corea y China. (Nota: Minuto Uno)