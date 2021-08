Los recuerdos de Camila Garay junto al Ballet Internacional Provincial

Las Heras-, La joven de Las Heras recordó su gira por varios países con el Ballet Internacional Provincial Santa Cruz, por el año 2008. El director del grupo, Daniel Uribe, contó detalles del proyecto compartido con Camila Garay que hoy la rompe en La Voz Argentina.

Camila Garay con su ultima performance se llevó todos los elogios y la admiración de los jurados de La Voz Argentina y también de los fanáticos. Es que el domingo, la joven de Las Heras interpretó una canción de Karina “La Princesita”, al terminar, emocionó a los coaches y a todos los presentes.

Luego de interpretar “Corazón Mentiroso” fue elegida por los hermanos Mau y Ricky para continuar en el certamen representando a su equipo en los octavos de final de la competencia que se puso en marcha esta semana.

La joven cantante disfruta del momento soñado. Este lunes, mediante un vivo por su Instagram, respondió preguntas de sus seguidores, que ya son más de 22 mil. Camila contó su paso por el ballet de Santa Cruz cuando tenía 10 años su viaje a Francia, Rusia y Hungría.

En base a este recuerdo especial que compartió Camila, La Opinión Zona Norte habló con Daniel Uribe, director del Ballet Internacional Provincial Santa Cruz quien recordó con mucha emoción el proyecto que compartieron en el 2008, además envió su mensaje de apoyo a la joven que brilla en el escenario de La Voz.

“Ella fue parte de uno de los proyectos, porque depende de los lugares donde vayamos tenemos que llevar toda la parte artística de bailarines y músicos en vivo, en esta parte de músicos en vivo teníamos a uno de los directores musicales Marcelo Sánchez, el profe de música que llevó a Camila a que se dedique al canto. Él nos propuso llevarla como cantante y así fue que participó de este proyecto”, contó.

Camila Garay junto al director del ballet, Daniel Uribe, en París, Francia.

El grupo participó en un festival en Hungría, Rusia y Francia ,”ella tenía alrededor de 10 años, viajó con la mamá. Fueron sus primeros pasos y ya se lucía”, expresó.

“Todavía no tuve la posibilidad hablar con ella, sí me encontré con los papás de Camila, hemos estado charlando y me agradecían haber sido parte de su crecimiento”, dijo.

Para el director ver a Camila en el certamen de música más visto es un orgullo, “es muy difícil ser imparcial por lo que significa obviamente que llegue y sobre todo por el gran talento que tiene, ni hablar de lo que va a ser después de esta experiencia”, indicó remarcando que su participación es una gran enseñanza, “teniendo dos hijos es mucho más complejo, como lo cuanta en cada programa, así que de nuestra parte es una felicidad muy grande”.

En otra parte de la entrevista, también recordó el esfuerzo que realizó la familia de la joven para llegar a los festivales internacionales en cada país, “nosotros tuvimos que trabajar para eso, en aquel momento toda la escuela trabajó con numeritos haciendo cosas para poder participar, incluso para Camila era más complejo porque la tenía que ir con su mamá porque era muy chiquita”. En este sentido, explicó que también tuvieron el acompañamiento del municipio de Las Heras, “en ese momento estaba de intendente Lalo Camino”.

“Camila se ganó el cariño de todo el país en un momento muy especial, creo que ella ha sido la que más trascendencia ha tenido, creo que es el momento justo, es una felicidad muy grande”, manifestó (Nota: La Opinion Austral)