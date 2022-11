Soloaga: No olvidar los nombres de los 44 protectores del patrimonio nacional

Regionales-, Comuna de Cañadón inauguró Memorial del ARA San Juan y sus 44 tripulantes. La ceremonia se realizó al promediar la soleada y ventosa tarde del martes en el acceso al barrio Gas del Estado, al cumplirse cinco años del naufragio del S-42 frente a las costas del Golfo San Jorge y el deceso de sus 44 tripulantes.

Se les rindió un respetuoso homenaje con el descubrimiento de una réplica a escala del navío en el cual fueron plasmados los nombres de los héroes navales y protectores del patrimonio nacional, tal como los denominó el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga.

Además, al sitio donde fue emplazada la obra del escultor local Carlos Miranda, construida con materiales de la industria petrolera, se le instituyó la jerarquía de Memorial, el cual por Resolución comunal, quedó incorporado al patrimonio histórico y cultural de Cañadón Seco.

La figura del ARA San Juan fue descubierta por el propio jefe comunal, el escultor, el secretario general de la comuna, Carlos Lisoni y la abogada querellante que representa al grupo mayoritario de los familiares de los submarinistas fallecidos trágicamente, Valeria Carreras, quien arribó desde Buenos Aires.

También fue invitado a ser protagonista de esa emotiva ceremonia el periodista Carlos “Napo” Acosta en reconocimiento a su tarea informativa sobre el suceso que conmocionó al mundo y recibió la distinción más importante consistente en una roca de cristal grabada.

El espacio asignado al Memoria, se encuentra a escasos metros de la Ruta Provincial N° 12 y del acto también tomó parte personal policial de la Comisaría de la Unidad de Bomberos de la localidad, oficiales de la Prefectura Naval de Caleta Olivia, el ex intendente de esa ciudad, José Manuel Córdoba; el ex diputado por pueblo Juan Balois Pardo; el vocal por el Instituto de Energía, Pavel Gordillo; referentes y abanderados de instituciones locales; ex soldados conscriptos que custodiaron el continente durante el conflicto bélico por Malvinas y vecinos en general.

En la apertura, se entonó el Himno Nacional, tras el locutor oficial dio lectura a una síntesis histórica del ARA San Juan y seguidamente el diácono Mario Sosa pronunció una invocación religiosa y bendijo la réplica del submarino, para luego escucharse un audio que reprodujo el mensaje enviado desde Buenos Aires por otro abogado querellante, Luis Tagliapietra, quien también es padre de uno de los submarinistas trágicamente fallecidos.

VALERIA CARRERAS PROMETIO RETORNAR CON LA SENTENCIA

Al ser invitada a hacer uso de la palabra, la doctora Valeria Carreras dijo sentirme emocionada al ver la réplica del submarino construida con materiales de la industria petrolera que implícitamente representa los 78 años de soberanía y patria en Cañadón Seco.

Resaltó que esos valores también enaltecieron a la tripulación del ARA San Juan, cumpliendo misiones en un navío que no estaba en condiciones apropiadas.

Citó que aun así, ellos enfrentaron situaciones de riesgo, como los embates de buques chinos que pescan ilegalmente en aguas nacionales y el seguimiento de submarinos nucleares pertenecientes al Reino Unido de la Gran Bretaña que pretende seguir apoderándose de nuestros recursos hidrocarburíferos que se encuentran el subsuelo marino y operan desde las Islas Malvinas.

De allí que comparó coraje y valentía de la comunidad de Cañadón Seco con la que identificó a los tripulantes del S-42 y a los combatientes en la Gesta de Malvinas.

Más adelante, refiriéndose a la causa judicial y aún irresuelta por la que se investigan el naufragio de submarino argentino, se comprometió personalmente a redoblar su labor como abogada querellante con la firme convicción que volverá a Cañadón Seco trayendo la sentencia que condene a los responsables de la muerte de los 44 submarinistas.

SOLOAGA: “ESTE ES UN SAGRADO HOMENAJE”

A su turno, Jorge Soloaga agradeció la presencia de la abogada y calificó de amanuense y sátrapa al sector de la justicia y a otros organismos que respondieron al ex presidente Mauricio Macri avalando el espionaje del cual tanto ella como los familiares de los submarinistas fueron objeto.

Seguidamente resaltó que la decisión de crear un Memorial, tiene como objetivo “instalar un lugar donde se consolide el proceso más trascendente en la vida de los pueblos, cual es la ejercitación de la memoria” y en esta especial circunstancia para recordar y rendir homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan que permanecen en las profundidades oceánicas junto a la nave.

Sostuvo además que en esa memoria también deben estar “los responsables directos” de lo que aconteció con el submarino, es decir los oficiales de jerarquía de la fuerza naval que no protegió a los tripulantes ni al navío que cumplía la misión de custodiar nuestras aguas continentales.

En esa misma memoria, aseveró, deber incluirse a Macri, “el máximo y principal sujeto político que condujo los destinos de la Argentina, siendo el principal responsable del hundimiento del submarino y quien hasta el día de hoy pretende ocultar lo que aconteció” .

Asimismo, repudió sus recientes dichos cuando calificó a Alemania como el país de “una raza superior”, una falaz terminología del nazismo que justificó el holocausto y que en la historia argentina tiene su comparación con Alberdi, Mitre y Sarmiento, puntualizando que éste último despotricó miserablemente contra la sangre de los gauchos, indios, mulatos y libertos.

Tras ello, arremetió contra otros personajes que despreciaron y desprecian “no solamente a los 44 marinos, sino también a quienes formamos parte del campo popular de esta Argentina”

“Por eso -afirmó, para nosotros este día es histórico y este sitio es el ejemplo de quienes vivimos en este pueblo petrolero de Cañadón Seco que también honra a los veteranos de Malvinas y a los protectores del continente” y ahora de manera especial a la tripulación del ARA San Juan.

Al mismo tiempo instó a que las actuales y venideras generaciones tengan en su memoria “los nombres de los protectores del patrimonio nacional” y la figura del submarino.

“A éstos héroes les rendimos este sagrado homenaje y hoy con más fuerza y a pecho abierto decimos: viva la Patria”, exclamó.