Álvarez jefa del cementerio aseguró que Ornella NO quiere trabajar

“Es muy angustiante esta situación de ver cómo se aprovecha este individuo”, expresa Graciela Alvarez, la jefa del Cementerio de Las Heras, al ser consultada sobre el encadenado frente al Municipio.

Graciela Alvarez cumple funciones como Jefa en el Cementerio de Las Heras. “Trabajo de lunes a viernes, todos los días, con situaciones de mucha sensibilidad de la gente. Es una tarea difícil pero también gratificante porque sentís que ayudás”, explica.

Al ser consultada sobre Javier Ornella, ex sepulturero que hoy está encadenado frente al Municipio porque fue trasladado a Obras Públicas, relata: “El 26 de octubre a las 11:20 me comunico con el Sr. Totino, que me había mandado un mensaje durante la madrugada para avisarme que a las 11:00 teníamos un servicio. Yo leí tarde el mensaje porque los fines de semana descanso. Pero para eso está Javier Ornella, para hacer la guardia los fines de semana. Sin embargo, la gente no pudo encontrar a Ornella. ¿Y sabes dónde estaba? En la casilla de los sepultureros jugando a los jueguitos”, dijo.

“Siempre busca una excusa para no venir a trabajar. Los únicos días que tiene que estar son los sábados y domingos, pero cuando se presenta algún caso, y más si es un entierro, pone un excusa y no viene”.

“Me molestan las mentiras, me molestan que mientan. Este personaje no quiere trabajar. A él lo pasan a obras públicas con el mismo sueldo de lunes a viernes pero para que trabaje y no quiere”.

“Va a jugar a los jueguitos con el celular. Eso que dice que saca yuyos con la mano a mí no me consta. Sus compañeros se enojan porque el tipo gana su sueldo y si quiere no va y pone de escudo a su esposa”, finalizó Graciela Alvarez (NOTA: LA VOZ SANTACRUCEÑA).