Claudio Vidal anuncio que para renovar Santa Cruz, van por afuera.

Provinciales-, Después de un debate interno democrático y amplio entre todos los congresales de SER Santa Cruz, hemos tomado la determinación de presentarnos en estas elecciones de medio término por afuera del Frente de Todos.

Muchas de las promesas que se hicieron en campaña en 2019 en la provincia no se cumplieron. Nosotros no firmamos un acuerdo sólo para ganar una elección, mucho menos para que ganaran otros; nuestro acuerdo fue con los santacruceños, para mejorarles la vida, para terminar con tanta injusticia social.

Tuvimos que afrontar ese compromiso solos, desde el gobierno provincial nunca recibimos ninguna ayuda, ni fuimos consultados o escuchados cuando planteamos otras ideas y proyectos.

Cuando no existe diálogo ni consenso, cuando desde el poder se obtura cualquier propuesta o proyecto, se hace imposible la unidad de acción que nos permita transitar juntos un mismo camino de superación.

Los santacruceños están cansados de estas actitudes. Los egos en la política no suman, solo condicionan las decisiones y limitan el alcance de los proyectos. Más importante que consolidar una victoria electoral es necesario entender que estamos acá con el único fin de defender nuestra soberanía, nuestros recursos, el trabajo y el bienestar de las familias santacruceñas.

Nuestro partido no quiere formar parte de ningún frente cuyo único objetivo sea ganar por ganar, queremos ser parte de frentes que colaboren en la construcción de una nueva provincia, que den lugar a nuevas personas, para que las nuevas generaciones tengan un futuro más próspero, más digno.

Todo lo que hacemos políticamente debe ser para que el pueblo viva mejor. Por eso, queremos construir un frente que realmente permita transitar un camino de unidad y desarrollo. Que discuta y encuentre puntos básicos de trabajo, y tengan como objetivo principal el bien común. Que encarne una estrategia compartida de justicia social, de respeto a la ley y a la producción.

Desde esta posición, llamamos a diferentes espacios y referentes políticos -sin importar el partido, las banderas, las corrientes o agrupaciones a las que pertenezcan- que compartan con nosotros la vocación de construir una provincia pujante.

Debemos dejar de repetir caminos que fracasaron, acuerdos oportunistas y sin demasiado recorrido que nos han llevado a vivir de crisis en crisis. Buscamos construir un espacio donde se escuche a todas las partes, se convoque a la sociedad y se vele por la participación de todos.

El deterioro en las condiciones de vida del pueblo santacruceño es evidente: falta de trabajo, caída del salario real más que nada en el sector de trabajadores estatales, ajustes presupuestarios, un sistema sanitario saturado, escuelas abandonadas.

Entendemos que las autoridades provinciales han intentado, infructuosamente, no dejarnos inmersos en este duro presente, pero no lo lograron. Desde nuestro partido, hemos presentado diferentes proyectos y acercado diferentes ideas que no fueron escuchadas. Y eso es lo que más duele.

Para las y los trabajadores de Santa Cruz, para muchos vecinos y vecinas de las diferentes localidades de nuestra provincia, las políticas actuales ya no tienen nada que ofrecer, salvo un sistemático recorte en la calidad de vida y de atención por parte del Estado.

No vemos la posibilidad de un futuro mejor si no comenzamos a renovar nombres, ideas y medidas. Sobre todo, en este contexto de pandemia que vino a profundizar todos los problemas estructurales que vivimos.

Debemos conformar un frente que presente alternativas políticas a los problemas que vivimos, que ofrezca salidas a los conflictos sociales más profundos y urgentes que nos atraviesan, respetando en todo momento los procesos sociales.

Por eso nuestra decisión es avanzar con nuestras convicciones, con nuestros proyectos, con nuestra idea de provincia y desarrollarla en un nuevo espacio que permita el crecimiento de todos los y las santacruceñas.